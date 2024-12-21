KIBRIS'A ÇOK DİKKAT. ABD VE İNGİLTERE'nin yeni oyunu.

53 yıl sonra bir ilk gerçekleşti, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, salı günü Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne gitti. 1971'de Edward Heath'ten bu yana bir İngiliz başbakanının Güney Kıbrıs'taki üssüne yaptığı ilk ziyaret niteliğini taşıdı. İngiltere'nin Kıbrıs'la derin bağları bulunuyor. İngiltere, Türkiye ve Yunanistan'la birlikte adanın üç garantör gücünden biri olarak Kıbrıs meselelerinde stratejik rol oynuyor. Adada halen iki İngiliz askeri üssü bulunuyor. Starmer'in ziyareti, Kıbrıs Adası'nın ana tarafı olan KKTC'yi görmezden gelmesi nedeniyle garantör Ankara ve KKTC'nin tepkisine neden oldu.

ABD Başkanı Biden da gider ayak 30 Ekim'de Güney Kıbrıs lideri Christodoulides'i Beyaz Saray'da ağırlamıştı. Biden'ın bu hamlesi, Türk-Yunan denge politikasını bozduğu yorumlarını da beraberinde getirmişti. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın 'ABD'nin gizli beyni İngilizlerdir' sözleri çok kıymetlidir.



Nitekim, ABD ve İngiltere 'KIBRIS'ta yeni bir tezgah kuruyor' düşüncesi zihinlerde dolaşıyor. Peki Starmer, 53 yıl sonra Kıbrıs Rumlarına neden gitti? Suriye'deki gelişmeler Kıbrıs'tan bağımsız okunabilir mi?



İngiltere'nin Kıbrıs'ta 2 STRATEJİK DİKELYA VE AGRATUR ÜSLERİ VAR. İngilizlerin Kıbrıs üsleri, Siyonist Netanyahu'nun masum Filistin-Gazze'de soykırım yapışında, Lübnan ve Suriye işgal ve bombalamaları sürecinde ABD ve İngiltere tarafından değişik boyutlarda kullanıldı. Netanyahu'ya Batı silahları KIBRIS Kesimi-Larnaka üzerinden gidiyor. İsrail savaş uçakları Rum kesimine inip kalkıyor.

ABD'de Larnaka'da üs kuruyor.



Biden, Rumlara silah ambargosunu kaldırdı. ABD-RUM savunma anlaşması imzaladı. Yani Kıbrıs Rum kesimi ABD'nin stratejik üssü.

İngiltere, 2020'nin başında AB'den ayrıldı. İngiliz servisi MI6'ın başına İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore getirildi. Çok iyi Türkçe konuşan, Arap dünyasını ve Ortadoğu'yu avucunun içi gibi çok iyi bilen istihbaratçı-diplomattır.



İngiltere'nin Ortadoğu'da yeniden gücünü artırma çabalarına yöneldiği gözleniyor. Bu gerçekler ışığında, Starmer'in Kıbrıs Rum Kesimi'ne gidişini iyi okumakta yarar var.



SONUÇ: ABD'nin Kıbrıs'ı garnizonu haline çevirerek, Yeni Suriye, Gazze, Lübnan, Mısır planlarını devreye sokma hazırlığını, hatta daha ileri giderek Kıbrıs Rumlarını NATO çerçevesine ekleme hazırlıkları bir kenara yazılmalıdır.



Rusya'nın bugün taktik olarak aktiflikten çıkardığı Lazkiye Hava Üssü ve Tartus Deniz Üssü'ne karşı ABD'nin (NATO) yarınlara hazırlandığı değerlendiriliyor. Rusya, Ukrayna savaşı üzerine Amerika ile anlaştıktan sonra Suriye üslerine yeniden dönecektir. Çünkü, Ukrayna savaşı sona erdikten sonra Karadeniz donanması yeniden MONTRÖ ANLAŞMASINA uygun Türkiye boğazlarından geçmeye başlayacak.

Devamı yarın...