Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde aşk hayatınızla alakalı olarak sabırlı olmalı ve partnerinize karşı mümkün olduğunca anlayışlı olabilmelisiniz. Mutluluk yakınınızda.



BOĞA

Keyfinizi kaçıran durumlara karşı gerekli tavrı sergileyebilmeniz önem kazanacak.

Kendinizi daha iyi hissetmek için iyi düşünün ve pişman olmayacağınız şekilde kararlar alın.

İKİZLER

Bugünlerde ihtimallere karşı kendinizi açık tutun ve somut olmayın. Gerçekçi yaklaşımları bir noktaya kadar geride bırakmalı ve hayal gücünüze şans tanımalısınız.

YENGEÇ

Kusurlarınızı ön planda tutmak yerine yapabilirliklerinizi ön planda tutarak, kendinizi severek ve överek gün geçirin. Kendinizi beğenmenin hiçbir sakıncası yoktur.

ASLAN

Aşk hayatınızda karşınıza çıkacak bazı fırsatlar partnerinizle olan ilişkinizi daha ileriye taşıyabilecek ve huzuru yakalayabileceksiniz.

Sağlığınız yerinde.

BAŞAK

Aynı zamanda aşkta yapacağınız küçük jestler de partnerinizi oldukça mutlu edecek.

Arkadaşlık ilişkilerinizde yaşayacağınız bazı sıkıntılar sizi insanlardan uzaklaştırabilir.

TERAZİ

İş alanı başta olmak üzere diğer alanlarda da çabalarınızın görülmesini istiyorsunuz.

Aşk ilişkileri ve sevgi konularında bugün, günün en şanslı burcu sizsiniz.

AKREP

İsteklerinizi evrenden isteyin, sınırsız yollardan size doğru akacaktır. Önemli olan inanarak istemek.

Eleştiriye de açık olmak bu süreçte önem kazanacaktır.

YAY

Bugünlerde aşk ilişkilerinizde düzelmeye gidecek durumlar oluşabilir, kendinizi sevgi içerisinde yüzüyor gibi hissedebilirsiniz. Sosyalleşmeye önem verin.

OĞLAK

Son zamanlarda bazı konularda kendinizi frenlemeli ve kalp kırmamaya özen göstermelisiniz zira çevrenizin de artacağı bir zamandasınız.

KOVA

Bugünlerde denge diğer insanların da sizler gibi kusursuz yapıya sahip olduğunu bilerek hareket etmek ve idrak etmektir. Kendinizi üstün görecek bir durum yok.

BALIK

Bolluk ve bereketin hayatınızda hüküm süreceği bir zamana giriyorsunuz. Özellikle yeni kariyer yeni mevki ya da yeni maddi kaynaklar sizleri olumlu yönde etkileyecek.