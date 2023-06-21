21 Haziran tarihli günlük burç yorumları

KOÇ

Aşk hayatınızda sevildiğinizi derinden hissedebilirsiniz.

Maddi olarak kenara koymayı da ihmal etmeyin mutlaka para biriktirmeye, kenara koymaya özen gösterin.

BOĞA

Kafa karışıklığınız iş hayatınıza da yansıyarak sizi demoralize edebilir.

Kendinizi sonradan pişman bulmamak için öncelikle kendinize karşı sağ duyulu olun.

İKİZLER

Bugünlerde aşk hayatınızla ilgili karşılık bulabilirsiniz.

Kalbinizde biri var ise o kişinin dönüşü, biri yok ise ruh eşiniz olduğunu hissedeceğiniz biri ile tanışabilirsiniz.



YENGEÇ

Aşk hayatınızda dönüş kariyerinizde ise sıçrama evresindesiniz.

Kalbinizin sesini dinleyerek ve düşünerek, olayları hesaba katarak karar alın.



ASLAN

Son zamanlarda gerek aşk hayatınızda karar almaktan kaçının gerekse arkadaşlarınız arasında olabilecek bir probleme dahil olup taraf tutmaktan kaçının.

BAŞAK

Partnerinizle yaşama potansiyeliniz olan fikir çatışmalarına karşı dikkatli olun.

Kavga etmemek ve anlayışlı olmak bugün mottonuz haline gelmeli adeta.



TERAZİ

Kendinizi fedakar hissettiğiniz ve başkaları için çok çabaladığınız bir dönemdesiniz.

Özellikle partnerinizi çok fazla sarmalamış ve koruma halindesiniz.



AKREP

Bugünlerde topraklanmak ya da doğa ile iç içe olmak size iyi gelebilir. Kendinizi güçlü hissetmeyi ve doğru kararlar almayı arzu ettiğiniz bir dönemden geçiyorsunuz.



YAY

Bu aralar kalbiniz boş ise bugünlerde tanışacağınız yeni biri ayaklarınızı yerden kesebilir ve sizi mutlu etmek için elinden gelen temiz niyetle yapabilir.



OĞLAK

Partnerinize karşı bugünlerde sürekli bir araştırma halinde olabilirsiniz.

Bunu takıntı haline getirmeyin. Bu durum ilişkinize zarar getirerek sizi üzebilir.



KOVA

Bugünü aşk konularından biraz uzak ve dingin geçirmeyi tercih edebilirsiniz.

Karar almak isteyebilir ve partnerinizden zaman isteyebilirsiniz.



BALIK

Aşk hayatınızda partnerinizden anlayış bekliyordunuz. Bu anlayışı görebilirsiniz ancak ailesi veya arkadaşlarına karşı dikkatli olmanız gerekebilir.