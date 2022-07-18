18 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ

Kendinizi sorgulamanız gereken bir gündesiniz. Sizler de başkalarının etkisinde kalarak hayatınıza yön verip ve mutsuz olabilirsiniz.

BOĞA

Hayatı fazla ciddiye alacağınız bazı olaylar geliştiğinizde hayatı oyun gibi görmelisiniz. Çocuk saflığına ve eğlencesine ihtiyacınızın olacağı bir gün.

İKİZLER

Bugünlerde realistim bakış açınızdan ve zihinsel algoritmanızdan biraz uzaklaşarak gerçekten kalbinizin ne istediğine odaklanabilirsiniz.

YENGEÇ

Kendinizi dış koşullardan arındırmanızın zamanı geldi. Bugünlerde insanların sözlerinin üzerinizde çok büyük etki yarattığını fark edebilirsiniz.

ASLAN

Bugünlerde kendinizi sinirli hissedebilirsiniz. Özellikle sinirli uyanma ihtimaliniz çok yüksek olduğu için Papatya ya da Melisa çayından faydalanabilirsiniz.

BAŞAK

Telepati yeteneğinizin enerjisinin yükseldiği bir gün olacak. Uzun zamandır görüşmediğiniz biri ile görüşebilir ya da iş bağlantıları kurabilirsiniz.

TERAZİ

Doğada uzun yürüyüşler ve hareket iyi gelebilir. Enerjinizi atmak için dinamik insanlarla etkileşim içerisinde olmak gibi bir arzunuz var.

AKREP

İlişkisini bir adım ileri taşımak isteyen Boğa'lar bu konuda uygun anı kollayabilirler. Evlilik teklifleri gibi organizasyonlar için uygun bir gün olacak.

YAY

Hayatınızda bazı konularda yön değişiklikleri yaşayabilirsiniz. Rüzgar istediğiniz yönde gitmeden önce bir süre ters yönde gidebilir.

OĞLAK

Kariyer hedeflerinizin ve diğer konularda isteklerinizin peşinden gitmelisiniz. Eğer bir konuya odaklanırsanız şans kapılarınızın açılacağı bir günde olacaksınız.

KOVA

Aslan'lar bugünlerde bireyselliklerini ve girişimci yönlerini ön plana çıkartabilirler. İş kurmak isteyen Aslan'lar için başarılı bir düşünme ve planlama günü olacak.

BALIK

Mutlu olmak ve mutlu etmek adına bir çaba gösterebilirsiniz. Partnerinizi kırdığınızı fark ederek atacağınız adımlar ve çabalarınız olumlu yönde sonuç verecek.