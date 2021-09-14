Vav TV İzle
Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 14 Eylül 2021, Salı

14 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ
Aşk hayatınızda verimli bir sürece adım atıyorsunuz ancak iş ilişkileri veya yasal konularda oldukça dikkatli olmanız gereken bir süreçtesiniz.

BOĞA
Sosyal açıdan olumlu ve verimli bir iş süreci yürütmeniz gerekmekte. Özellikle işinizi yaparken size destek olacak kişilerle bir arada bulunabilirsiniz.

İKİZLER
Karşı cinsle verimli iletişim kurabilirsiniz. Bu da sizinle tanışmak isteyen kişilerin artması, sizinle ilgilenen kişilerin artması durumunu etkinleştirebilir.

YENGEÇ
Karar almak, aldığınız kararların arkasında durmak, özellikle mesleki ve kişisel alanlarda kendinizi geliştirme isteğiniz artabilir.

ASLAN
Atacağınız adımlarda daha planlı ve hareketli olmanız gerekebilir. Bilhassa girişimcilik gibi niyet ve hedefleriniz varsa bu alanlarda verim almanız mümkün.

BAŞAK
Zamanınızı iyi yönetebilseniz de gelişen bir takım aksaklıklar olabilir. Böyle durumlarda sükunetinizi koruyabilmeyi her zaman hatırlamanız gerekmekte.

TERAZİ
Kendinizi iyi hissettiğiniz ve bunu kolaylıkla yansıtabildiğiniz bir günde olduğunuz için samimiyetinizle ön planda olacaksınız.

AKREP
Partnerinizle kuracağınız derin bağ ve uzun süreli ilişki başlangıcı için uygun bir dönemdesiniz. Sorumluluklarınızın bilincinde olmanız önemli.

YAY
Bugünlerde oldukça sosyal olacağınız durum ve şartlar oluşabilir. Aşk hayatınızda özellikle yalnız Yay burçları oldukça şanslı olabilirler.

OĞLAK
Aşk konusunda duygularınızı samimiyetle ifade ederseniz olumlu tepkiler alacağınız bir gündesiniz. Bugünlerde cesaret sizin için oldukça önemli olacak.

KOVA
Aşk hayatınızda olumlu bir süreçten geçmektesiniz. Çekiciliğinizin arttığı ve insanları sohbetinizle etkileyebildiğiniz günler içerisindesiniz.

BALIK
Son zamanlarda işle alakalı mülakat ya da sınav gibi konularda başarı ve hedefe ulaşma durumları gözlemlenebilir. Sükunetinizi korumalısınız.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 14 Eylül günlük burç yorumları
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA