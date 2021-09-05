5 Eylül günlük burç yorumları
Son zamanlarda içsel planda dengeyi sağlayamayacağınız bir gündesiniz.
Sezgilerinizi de işin içine dahil etmeniz önemli olacak.
BOĞA
Etrafınızdakilere neşe saçacaksınız ancak nezaketen bir şeyler yapmak konusunda dikkatli olun enerjinizi boşa sarf etmeden dengeyi kurun.
İKİZLER
Bugünlerde yalnız olmak, karanlık ortamda kalmak, mum ışığında kitap okumak gibi konular daha çok ilginizi çekebilir.
Sükunet size iyi gelecektir.
YENGEÇ
Başarı bilgi gücünüzden gelecek. Sağlık konusunda dikkatli olmalısınız özellikle uyku kalitenizle alakalı konulara yönelmeli, uyku konforu sağlamalısınız.
ASLAN
Son zamanlarda duygusal açıdan partnerinizle problemlerin aşılacağı sevgi dolu paylaşımların artacağı günlerdesiniz.
BAŞAK
Bugünlerde maddi konularda istekleriniz azalabilir, manevi konulara yönelebilirsiniz. Bu durumda enerjiniz yükselebilir.
TERAZİ
Bilgeliğinizi tecrübelerinizden aldığınız bir gündesiniz.
Topraklanmak, ya da doğa yürüyüşü bu enerjileri atmanıza yardım edebilir.
AKREP
Mutlu olmak, mutlu etmek maddi isteklerinizin önüne geçerek sizi daha doygun bir hayata götürebilir. Mutluluğa yelken açarak amacınıza ulaşın.
YAY
Mesleki konularda gözlem yeteneğinizin arttığı bir gündesiniz.
Akşam saatlerinde konfor alanınızdan çıkıp çözümü tercih edebilir dinlenmiş olarak dönebilirsiniz.
OĞLAK
Mesleki konularda kendinizi yeterli görmeyebilirsiniz.
Sessiz bir şekilde iş konusunu takip edecek ve yine sessiz bir şekilde planlarınıza yöneleceksiniz.
KOVA
Sezgilerinizin hassaslaştığı bu dönemde dış dünyadaki bazı negatif enerjiler sizi rahatsız edebilir.
Enerjinizi daha sevgi dolu bir halde dışa bırakmalısınız.
BALIK
Ruhunuzun temiz, berrak ve iyi niyetli olduğu aleni olmasına rağmen etrafınızdaki kişilerin negatif enerjileri sizi direkt olarak etkileyebilir.
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