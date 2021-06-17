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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 17 Haziran 2021, Perşembe

17 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ
Kendinizi daha verimli ve üretken hissedeceğiniz bir dönemde olduğunuz için kısıtlamalar sizin açınızdan çok bir anlam ifade etmeyebilir.

BOĞA
Sosyal ortamlarda bulunmak için uygun bir gün olsa da partnerinizle olan ilişkinizde kıskançlıklara dikkat etmeniz gerekebilir.

İKİZLER
Aşk hayatınızda fazla sorumluluk almaktan kaçınabilirsiniz bu durum da ilişkide söz sahibi olmanıza engel teşkil edebilir.

YENGEÇ
Partneriniz size karşı sevgi dolu olsa da sizin işinizde ya da sosyal ortamlarda biriken öfkeniz kendinizi verimli ifade etmenize engel olabilir.

ASLAN
Etrafınızdaki herkesin sizi sevdiğini ve herkesle iyi anlaşabildiğinizi görmek partneriniz açısından biraz keyifsiz karşılanabilir.

BAŞAK
Tam bir motivasyonla yapmak istediklerinize ilerlerken aksaklıklar çıkabilir ki bu hazırlıklı olduğunuz şeyler oldukları için size küçücük görünebilirler.

TERAZİ
Son zamanlarda kendinizi eğlenceli ve espriler dolu hissedebilir, çevrenize de iyi hissettirecek bir ortam yaratabilirsiniz.

AKREP
Ancak özgüveninizi başkalarının üzerinde hakimiyet kurmak için kullanmamalı ya da insanların yanlış anlayabileceği durumlar yaratmamalısınız.

YAY
Duygusal açıdan kendinizi tamamlanmış hissedebileceğiniz bir haldesiniz. Ancak bu özgürlüğünüzün de ne kadar önemli olduğunu keşfetmenize vesile olacak.

OĞLAK
İnsan ilişkilerinde kendinizi iyi ve güçlü ifade etmeli ancak sınırda durmalısınız. Kendinizi daha olumlu hissetmek için çabalayın.

KOVA
Duygusal açıdan kendinizi verimli hissedebileceksiniz ancak ani sinirlenme haline dikkat etmelisiniz. Dengeyi kurmalısınız.

BALIK
Kendinizi özgüvenli hissedeceğiniz bugünlerde çevrenize ışık saçabilirsiniz. İlişki ve sosyal çevre dengesini iyi kurmanız gereken bir gündesiniz.

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