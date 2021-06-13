13 Haziran günlük burç yorumları
Arkadaşlık ilişkilerinizde arkanızdan konuşulduğunu duyduğunuz bazı şeyler moralinizi bozsa da radikal karar alabilme cesareti sizi rahatlatacaktır.
BOĞA
İş çevrenizde sağ duyunuz ve başarılarınızla dikkat çekebilirsiniz. Sabırlı oluşunuz sizi her zaman olumlu yönde etkileyecektir.
İKİZLER
Söylediğiniz sözlerin yanlış anlaşılması ya da iyi niyetinizin kullanılması gibi durumlar size tecrübe, sağ duyu ve dikkat kazandırdı.
YENGEÇ
Son zamanlarda sevdiklerinizle bir arada bulunmak için yollar aşmanız gerekse de bunu yapmak isteyebilirsiniz. İşleriniz yolunda.
ASLAN
Bugünlerde sabır, emek ve dikkatle yaptığınız işlerin gözden kaçmıyor olduğunu duymak bugün sizi oldukça motive edebilir.
BAŞAK
Geçtiğimiz günlerde işinizle alakalı olarak bir takım aksaklıklar başınıza gelmiş olsa da bugün taşlar yerine oturabilir. Aşk ilişkilerinizde şans ön planda.
TERAZİ
Size yardımcı olan dostlarınıza vefanızı göstermek istediğiniz bir gün olabilir. Aşk konularında bir takım aksiyonlar almak sizde zafer kazanmış hissiyatı yaratabilir.
AKREP
Her türlü üşengeçliği bir kenara bıraktığınız bugünlerde olumlu duygular sizi yönlendirebilir, daha sade ve güler yüzlü hal içinde dikkat çekebilirsiniz.
YAY
Kendinizi verimli bir şekilde ifade etmeye çalışabilir, dostlarınıza yardımcı olarak mutlu olabilirsiniz. Aşkınızı bulacağınız zamanlardasınız.
OĞLAK
Bu aralar beslenme ve sağlığınıza göstereceğiniz özen beklediğinizden hızlı sonuç getirebilir. Her alanda bereketlenebilirsiniz.
KOVA
Aile ilişkileri, uzaktaki akrabalar bugün genel konunuz olabilir. Mesleki konularda sakin kalmalı ve insanların kendi kendilerini savunmalarına izin vermelisiniz.
BALIK
Aşk hayatınızda bazı fırsatlar elinize geçebilir, kullanmak için dikkatli olun. Bu şekilde çok daha profesyonel çalışmalar sağlayabileceksiniz.
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