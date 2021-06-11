KOÇ
Sosyal açıdan arkadaşlık ilişkilerinizin artacağı bugünlerde çevrenizdeki kişilerle fikir alışverişinde bulunabilir.
BOĞA
Son zamanlarda karar almak ve aldığınız kararlara sadık kalmak hususunda beklenenden daha fazla çaba gösterebilirsiniz.
İKİZLER
Güçleneceğiniz ve gücünüzü etrafınızdakilere de hissettirebileceğiniz bir dönemden geçiyorsunuz. Zamanınızı kişisel gelişime ayırabilirsiniz.
YENGEÇ
Vizyonunuzun genişlemesi girişimde bulunmak istediğiniz iş ya da hayalleriniz açısından büyük avantaj sağlayabilir, olaylara farklı çerçevelerden bakabilirsiniz.
ASLAN
Karakterinizdeki belirgin değişim ortaya çıkabilir. Bunu fark eden bilhassa hemcinsleriniz tarafından kıskanıldığınızı hissedebilirsiniz.
BAŞAK
Tamamen partnerinizin kontrolünde kalmak istemeyebilirsiniz. Özellikle hayallerinize giden yolda güzel atılımlar yapabilirsiniz.
TERAZİ
Bu aralar istediğiniz herhangi bir şeyde hızlı bir sıçrayış yaşayabilir, çekim yasasını derinlemesine kullanabilirsiniz. Keyfinize diyecek yok.
AKREP
İş konusunda yeni açılımlar ve kararlar almak için oldukça uygun bir dönemdesiniz. Kendinizi diğer insanlarla sosyal görmek oldukça hoşunuza gidebilir.
YAY
Gününüzü aşk açısından verimli geçebilir Karakteristik açıdan geliştiğinizi görmek ve insanlara hayır diyebilmek size iyi gelebilir.
OĞLAK
Partnerinizle yakınlığınızı arttırabilirsiniz. İletişim odaklı problemlerinizin çözümü noktasında verimli açılımlar yapabilirsiniz.
KOVA
Son zamanlardaki aşk ve romantizm konularındaki isteklerinizin artması ile beraber partneriniz hızınıza yetişemediğini hissedebilir.
BALIK
Sosyal açıdan kendinizi verimli hissedebileceğiniz de bir dönemdesiniz. Kitap okumak ya da sanatsal aktivitelere dahil olmak ruhunuzu ferahlatabilir.