11 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ

Sosyal açıdan arkadaşlık ilişkilerinizin artacağı bugünlerde çevrenizdeki kişilerle fikir alışverişinde bulunabilir.

BOĞA

Son zamanlarda karar almak ve aldığınız kararlara sadık kalmak hususunda beklenenden daha fazla çaba gösterebilirsiniz.

İKİZLER

Güçleneceğiniz ve gücünüzü etrafınızdakilere de hissettirebileceğiniz bir dönemden geçiyorsunuz. Zamanınızı kişisel gelişime ayırabilirsiniz.

YENGEÇ

Vizyonunuzun genişlemesi girişimde bulunmak istediğiniz iş ya da hayalleriniz açısından büyük avantaj sağlayabilir, olaylara farklı çerçevelerden bakabilirsiniz.

ASLAN

Karakterinizdeki belirgin değişim ortaya çıkabilir. Bunu fark eden bilhassa hemcinsleriniz tarafından kıskanıldığınızı hissedebilirsiniz.

BAŞAK

Tamamen partnerinizin kontrolünde kalmak istemeyebilirsiniz. Özellikle hayallerinize giden yolda güzel atılımlar yapabilirsiniz.

TERAZİ

Bu aralar istediğiniz herhangi bir şeyde hızlı bir sıçrayış yaşayabilir, çekim yasasını derinlemesine kullanabilirsiniz. Keyfinize diyecek yok.

AKREP

İş konusunda yeni açılımlar ve kararlar almak için oldukça uygun bir dönemdesiniz. Kendinizi diğer insanlarla sosyal görmek oldukça hoşunuza gidebilir.

YAY

Gününüzü aşk açısından verimli geçebilir Karakteristik açıdan geliştiğinizi görmek ve insanlara hayır diyebilmek size iyi gelebilir.

OĞLAK

Partnerinizle yakınlığınızı arttırabilirsiniz. İletişim odaklı problemlerinizin çözümü noktasında verimli açılımlar yapabilirsiniz.

KOVA

Son zamanlardaki aşk ve romantizm konularındaki isteklerinizin artması ile beraber partneriniz hızınıza yetişemediğini hissedebilir.

BALIK

Sosyal açıdan kendinizi verimli hissedebileceğiniz de bir dönemdesiniz. Kitap okumak ya da sanatsal aktivitelere dahil olmak ruhunuzu ferahlatabilir.