18 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ

Gerçek isteklerinizi bastırmak size sadece göğüs darlığı verecektir bu yüzden hayal ve hedeflerinize, niyetlerinize yürüyün.

BOĞA

Son zamanlarda bilhassa işinizde bu konuda uzmanlık geliştirmeden önce bazı tabuları yıkmanız gerektiğini keşfedebilirsiniz.

İKİZLER

İnsanlara yardım etmeniz gerekebilir, yardım ederken kişisel egonuzu ön plana koymadan tüm samimiyetinizle, mümkünse gizlilik içinde yapmaya çalışın.

YENGEÇ

Başkalarına gösterdiğiniz ilgi ve yardımı bugünlerde kendinize göstermemiş olabilirsiniz. Çevrenizin de yardımları sizi rahatlatabilir.

ASLAN

Bugünlerde zamanınızı öğrenmeye harcamış olmanın size ego getirmemesi gerektiğini ve asıl amacınızı her daim hatırlayın.

BAŞAK

Genel olarak şu ana kadar olanla ilişkinizi kesip temiz bir sayfa açmak isteyebilirsiniz ve bu sayfanın başarılarla dolu olması için çaba gösterebilirsiniz.

TERAZİ

Eksiklerinizin başkaları tarafından dile getirilmesi rahatsız edebilir. Kendinizi iyi ifade edebilmeye çabalamak bugünün konusu olsa da karşı tarafı da dinleyin

AKREP

Son zamanlarda aşk hayatınızda belirgin değişiklikler talep etmeniz partneriniz açısından şaşkınlıkla karşılanabilir. Karşınızdakinin de ne istediği önemli.

YAY

Kalbinizden geçen bazı dileklerinize dair beklenmedik kapılar da bugünlerde açılabilir. Bu hal ve durum size oldukça iyi gelip ruhunuzu arındıracaktır.

OĞLAK

Özellikle işiniz ya da profesyonel hayatınızda demotive edici eleştiriler ile bugünlerde uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.

KOVA

Kendi kişisel özelliklerinizin farkına varın ve onları ön plana çıkarmaya çalışın. Kendinizi tanıma noktasında verimli sonuçlar alacağınız bir gün, gözlemci olmalısınız.

BALIK

Mümkünse dinlenmeye veya kendi isteklerinizi mümkün olduğunca gerçekleştirmeye ihtiyacınız var. Kendinize odaklanın.