17 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ

Sizin için orada olan dostlarınızı ve hayatın tüm diğer güzelliklerini bilinçli olarak kucakladığınızda evren size daha fazlasını akıtacaktır.

BOĞA

Kişisel gelişime önem verebilir, geçmişten gelen yüklerinizi bilinçli olarak atmayı tercih edebilirsiniz. Anda kalmak ve olana şükürle bakmak size daha iyi gelecektir.

İKİZLER

Kişisel gelişime önem verebilir, geçmişten gelen yüklerinizi bilinçli olarak atmayı tercih edebilirsiniz. Anda kalmak ve olana şükürle bakmak size daha iyi gelecektir.

YENGEÇ

İsteklerinizi gerçekleştirmek için başkalarına ya da kendinize haksızlık etmeyi göze almamalısınız. Her şeyin bir de kolay yolu vardır.

ASLAN

Sosyal açıdan insan ilişkilerinizle iyileşmeler gerçekleşebilir. Sakin olun ve sadece anın getirdiği güzellikleri kucaklamanın önemine dikkat edin.



BAŞAK

Bugünlerde kendinizi daha tam ve tüm bütünsel hissetme fırsatı yakalayabilirsiniz. Bugün onları fark etmek için uygun bir gün.

TERAZİ

Endişelerinizin sizi tamamen kontrolü altına almasına izin vermeyin. Şartların iyileşmesini beklemeden, yaratıcılıkla elinizdekini kullanın.

AKREP

Özellikle de iş yerinizde yapacağınız bir takım haksızlıklar sonradan vicdanınızı istemediğiniz kadar zorlayabilir, adil olmaya özen gösterin.

YAY

Bildiklerinizi yeniden sorgulamanızı gerektiren iddalı bir gün geçirebilirsiniz. Sizler de kişisel istekleriniz doğrultusunda yanlış kararlar alma potansiyeli olan gruplardan birisiniz.

OĞLAK

Aslında gerçekleşmemiş şeylerin gerçekleşme ihtimali sizi tamamen kontrolü altına aldığı taktirde istemediğiniz sonuçları kendinize daha hızlı çekebilirsiniz.

KOVA

Bugünlerde gerçek istekleriniz hususunda önce kendinize sonra da etrafınızdakilere samimi olmanız gerektiğini hep hatırlayın.

BALIK

Sevdiklerinizin hatalarını tolere etmeye çalışırken ciddi haksızlıklar yapabilirsiniz. Opsiyon fazlılıklarını iyice gözden geçirmek size iyi gelecektir.