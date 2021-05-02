2 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ

İş yerinizde ve ruhsal planda asilik olarak adlandırılabilir. Ancak yoğun derin düşünceler ve aşırı tedbir isteği panik atak gibi problemlere sebep olabilir.

BOĞA

Bugünlerde her alanda tedbirli ve garantici bir haldesiniz. Hiçbir şeyin size sürpriz olmasını istemiyor ya da izin vermiyorsunuz.

İKİZLER

Son zamanlarda kendinizin özgürlük ilanını vermiş bir haliniz olabilir. İlişkisel konularda bu denli özgürlük ihtiyacı problem çıkartabilir.

YENGEÇ

Ruhsal sağlık problemi olan Yengeç'lerin bu problemleri çözümlemeye başlamaları açısından uygun bir gün.

ASLAN

Stresinizi yönetmeyi iyi başarabilmeniz gereken bir gündesiniz. Duygusal açıdan karmaşık konular tekrar gündeme gelebilir.

BAŞAK

Bugünlerde harcamada yanlışlıklar yapabilirsiniz. Karşınıza çıkan kişiler bilhassa yanlış yatırım yapmanıza neden olabilirler.

TERAZİ

Tatil isteklerine yönelmek isteyebilirsiniz. Dinlenmek istemenizde sakınca elbette yok. Böyle hisler aklınıza geldiğinde dostlarınızdan yardım almaya meyil edebilirsiniz.

AKREP

Yaratıcı ve üretici halinizden yararlanmak isteyen kişiler sizleri demoralize ederek projelerinizi yok etmeye çalışabilirler.

YAY

Kendinizi endişeli hissedebilirsiniz. Merkezde kalmalı ve dengeli olmayı istemelisiniz. Kariyer bağlamında bugünlerde hevessiz hissedebilirsiniz.

OĞLAK

Başkaları ile fikir paylaşımı içerisinde son derece hevesli olsanız da dostunuzu düşmanınızı iyi ayırt etmeniz gereken bir gündesiniz.

KOVA

Bu aralar maddiyatınızı korumak için dikkatli olun. Dostlarınız ödemeyecekleri borç parayı sizden isteyebilirler. Uygun bir dille reddedin.

BALIK

İş yerinizde ve ruhsal planda asilik olarak adlandırılabilir. Ancak yoğun derin düşünceler ve aşırı tedbir isteği panik atak gibi problemlere sebep olabilir.