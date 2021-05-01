1 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ

Dayanamadığınız bazı kişi ve konuların sizde yük yarattığını görerek bu konularda aktif bir çaba içerisine girip her şeyi tertemiz bir konuma getireceksiniz.

BOĞA

Bugünlerde İyi niyetinizin farkında olan kişiler sizlere benzer bir segmentte yaklaşarak daha da iyi hissetmenize neden olacak.

İKİZLER

Bugünlerde İyi niyetinizin farkında olan kişiler sizlere benzer bir segmentte yaklaşarak daha da iyi hissetmenize neden olacak.



YENGEÇ

Yapmak istediğiniz birkaç şey var. Bunların hepsinin üzerine yürüdüğünüzde hiçbirini yapamayacağınızın farkında olmalısınız.

ASLAN

Bugünlerde saf ve temiz yüreğiniz, iyi niyetiniz ortaya çıkabilir. Söylemek istediklerinizi açık yüreklilikle dile getireceğiniz bir gündesiniz.

BAŞAK

Bugünlerde bir hayli taktir edilebilirsiniz. Yaptığınız güzel şeyler su yüzüne çıkarak taktir görmenize neden olabilir.

TERAZİ

Son zamanlarda sırlarınızı verdiğiniz kişiler sizlerin tavırlarını destekleseler de en nihayetinde kararınızı sezgileriniz ile verin.

AKREP

Yaşama sıfırdan başlamayı isteyebilirsiniz. Huzurlu olacaksınız. Aşk konusundaki bu pozitif enerjili haliniz iş ve diğer planlamalarınızda da etki edebilir.

YAY

Gününüzün olayı kesinlikle kendiniz için en doğru seçimleri yapabilmek olacaktır. Ayrıca zamanda sizleri kıskanan kişiler de olabilir.

OĞLAK

İletişimsel anlamda herkesle uyumlu olabilme fırsatı yakalayabileceksiniz. Karakteristik olarak pozitif yönleriniz ortaya çıkabilir.

KOVA

Kariyer bağlamında başarılı olabilmek için daha konsantre olmanız gerekmekte. İşlerinizi sıralı yapmak yeterli olacaktır.

BALIK

İş stresiniz de artabilir. Bilgi alışverişi için uygun bir gün. Ayrıca dostluklarınıza da güven içerisinde yaklaşabileceğiniz bir gündesiniz.