BEKİR HAZAR

BİR yerde kaos ve kargaşa varsa "Teksas'a döndü" deyimini kullanırız. Acaba son krizden sonra ABD'nin "Teksas'a dönme" ihtimali var mı? Malum Biden yönetimi ABD'de sınıra göçü önlemek için çekilen jiletli tellerin kaldırılmasını istiyordu.

Anayasa mahkemesi de bu konuda "Olur" verince ortalık karıştı. Teksas Valisi, Anayasa Mahkemesi kararını tanımadıklarını açıkladı.

25 eyaletin valisi de Teksas'ı destekledi. 10 eyalet bu desteği daha ileri götürerek eyalet muhafızı askerlerini Teksas'a gönderdi. Devlet bu başkaldırıya ordu ile müdahale etmek isterse ne olacak? Teksas valisi "Biz buna da eyalet ordumuzla hazırlıklıyız" diyerek rest çekti.

Hatlar ve kafalar karıştı. Başkan adayı Trump "Teksas'ın yanındayım" derken "Dünyanın her yerinden teröristler ABD'ye kontrolsüz şekilde akın ediyor. Artık ülkede büyük bir terör saldırısının meydana gelme ihtimali yüzde 100." diye bağırıyordu." Beyazsaray'ın resmi yayın organında konuyla ilgili hiçbir haber yayınlanmaması dikkat çekiciydi. Şu anda büyük bir kutuplaşmanın yaşandığı ABD'de kriz kıvılcımı Teksas'ta mı başlayacak sorularına cevap aranıyor. Trump'ı seçtirmemek için Demokratlar harıl harıl çalışıyor. Bu işi hukuk darbesi ile gerçekleştirmek için yoğun çaba harcıyor. Şirketlerindeki usulsüzlük davalarına bir de "Kadına tecavüz ve taciz" davası eklendi. Bu da yetmedi, hakaret davaları açıldı.

Bir mahkeme Trump'ı, 83.3 milyon dolar hakaret tazminatı ödemeye mahkum etti. 80 yaşındaki yazar E. Jean Carroll, Trump'ın 1996 yılında Manhattan'daki 'Bergdorf Goodman' mağazasının soyunma odasında kendisine tecavüz ettiğini iddia etmişti. "Bir de bana yalancı diyerek itibarımı sarstı" diye gözyaşı dökmüştü. Jüri taciz ve iftira atmaktan Trump'ı suçlu buldu. O Jüri'de kimler Trump düşmanı, Biden yönetimi operasyon mu çekti bilemiyoruz ama Trump bu davaları kendisine darbe girişimi olarak tanımlıyor. Gerilim had safhada ve Trump her şeye rağmen seçimlere girer kazanırsa ortalığın toz duman olacağı aşikar. Çünkü deliliği ile tanınan Trump'ın intikam almak için savaşacağı ve bu durumun da kutuplaşmayı zirveye taşıyacağını tahmin etmek zor değil. Dönelim tekrar Teksas'a dönmesi ihtimal dahilinde olan ABD'nin eyaleti Teksas'a... Nüfusu 29 milyon. 696 bin kilometrekarelik yüzölçümü ile Alaska'dan sonra ABD'nin en büyük ikinci eyaleti. Ve dahası bu eyalet "Texist" istiyor. Yani ABD'den ayrılma konusunda başı çekiyor. "Parayı biz kazanıyoruz, diğer eyaletler yiyor" diyorlar. Kaliforniya'da benzer şekilde ayrılıktan yana. Eğer Texit gerçekleşir, Teksas ABD'den ayrılırsa Amerika petrol üretiminin yüzde 40'ını ve dünyanın 9. büyük ekonomisini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Son seçimde Cumhuriyetçi Parti Teksas Platformu, Biden'ın başkanlığı kazanmasından sonra "Bu seçimler geçersizdir" açıklaması yaparak "İsyan" girişiminde bulunmuştu. Ayrıca "Teksas'ın bağımsızlık referandumu hakkına sahibiz" açıklaması yapmıştı.

Eyaletteki Cumhuriyetçi Parti başkanlığı da "Teksas, Birleşik Devletlerden ayrılma hakkını elinde bulunduruyor ve Teksas Yasama Meclisinin bununla tutarlı bir referandumu onaylamalı" çağrısı yapmıştı.

Sular ısınıyor. Demokratlar da Trump kazanırsa kaosa gireriz korkusu hakim. Buna karşılık Trump kesin kazanacağına inanıyor olmalı ki, çıkıp Yeni Dünya Düzenini anlatıyor.

"Size NATO hakkında bunu söylemekten nefret ediyorum, ama eğer onların yardımına ihtiyacımız olsaydı, diyelim ki, saldırıya uğradık, yanımızda olacaklarına inanmıyorum. O insanları tanırım." dedi. Yani çok sayıda NATO ülkesinin saldırıya uğramış ABD'ye asla yardıma gelmeyeceğini söyledi. Geçmişte de "Avrupa bizi hem ekonomik hem de askeri anlamda sömürüyor" dedi. Avrupa'da Faşist partileri destekleyerek AB'nin dağılması için ter döken bir ABD var. Almanya'sından tutun Fransa'sına kadar hepsi bunun farkında. AB lideri Almanya her yönüyle gizli bir ABD işgali altında hala. Ancak cezalandırılırız diye buna seslerini çıkaramıyorlar. Tıpkı İsrail'in arkasındaki küresel sermayeden korkarak Tel-Aviv'in yanında yer almaları gibi bir durum söz konusu. Trump "Biz saldırıya uğrarsak NATO ülkeleri yardıma gelmez" diyor ama, Türkiye yıllardır terör saldırısına uğruyor. Yeni konspeti "Terörle mücadele" olan NATO hiç yanımızda olmadı. İpleri elinde tutan ABD ise, bizden patriotları çekip, ambargolar uyguladı.

Aynı zamanda da Türkiye düşmanı teröristleri eğitip, binlerce TIR silah yağdırdı. ABD saldırıya uğrarsa neden yardıma gidelim ki? Üstelik İsrail'in kucağına oturarak, soykırıma ortak olan aptal bir ABD'ye hem de? Dünyada artan zulme de silah yağdırıp öfke ve nefrete kalkan olmayı seçersen, bebek ve çocuk katillerine çanak tutarsan mutlaka bela gelir. Neyse... "Ortadoğu'da ABD olarak 9 trilyon dolar harcayıp milyonları öldürdük" diyen Trump kazanırsa ortalık şenlenecek. Bambaşka bir dünya ile tanışabiliriz. Teksas, aynı zamanda bir ölçü birimi. ABD'nin geleceğinde bu dünyanın en zengin eyaleti ölçü olabilir mi? Evet...