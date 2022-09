Amerikalı iyi insanlar ve Bay Kemaller

KEMAL Bey, Ekim ayında ABD'ye gideceğini açıkladı. Acaba ABD Başkanı Biden ile görüşecek miydi? Çünkü kendisinin Siyonist olduğunu defalarca açıklayan Biden "Türkiye'de muhalefeti destekleyerek Erdoğan'ı seçimle indireceğiz" diyordu.

Biden bu açıklamayı yapınca Türkiye'deki muhalefetin ayağa kalkmasını bekledim.

"Sen kim oluyorsun da bize destek vaad ediyorsun. Haddini bil utanmaz. Biz Amerikan muhalefeti miyiz de bizi destekleyeceksin" falan demesini bekledim.

Ama kimseden gık çıkmadı.

E seçimler de yaklaşıyor. Biden madem destek sözü verdi, acaba bugüne kadar bizim muhalefete vaadlerini yerine getirdi mi?

Bilmiyorum. Ne gibi destekler sundu henüz sır.

Merkel'i hatırlıyorum, henüz Almanya Başbakanı olmadan önce ABD'ye davet edilmiş, Beyaz Saray'da kırmızı halıyla ağırlanmıştı. Acaba hala seçilmemiş Kemal Bey de, Beyaz Saray'da ağırlanacak mıydı? Kemal Bey "Hayır" diyor. "Bay Kemal dünyada yalnız değil. O Bay Kemallerin bir araya gelmesi ve konuşması gerektiğine inanıyorum. ABD'de aktivistler, hakkaniyetli paylaşıma inanan, bu uğurda mücadele veren siyasi isimlerle görüşeceğim" diyor.

Aktivistler deyince tabii ben hopladım.

Çok çekinirim bu aktivistlerden. Görünüşte özgürlük, demokrasi sloganları atarlar ama bir bakarsınız çoğunluğu George Soros gibi küresel sermaye tetikçisinin vakıflarından veya CIA'dan fonlanır. Umarım CHP liderini ABD'ye götürmeye hazırlananlar, Kemal Bey'in görüşeceği aktivistlerin foncuları var mı yok mu iyi araştırmışlardır.

Kemal Bey, ABD yolculuğu hakkında "Birlikte dünyayı nasıl daha yaşanılası bir yer haline getireceğimizi konuşacağız. Dünya hasta, şifaya ihtiyacı var. Bu yüzden iyi insanların bir araya gelmesi şart. Bunu yapacağız" diyor. Ancak o iyi insanlar kim? Listede Amerikalı iyi insan olarak belirlenen isimler henüz açıklanmadı. İyi insan olarak şimdilik sadece ABDli senatör Bernie Sanders'in ismi söylendi. Kemal Bey onunla da görüşecekmiş.

Merak ettim Wikipedia'da Bernie Sanders'in hayatını okudum. "Sanders Brooklyn, New York'ta Eli Sanders ve Dorothy Glassberg çiftinin çocuğu olarak doğmuştur. Polonya göçmeni Yahudi kökenli babasının ailesi Holokost'ta öldürüldü. Annesi de New York'ta Yahudi bir aileden doğmuştur. Başkanlığa aday adayı oldu, kaybettiği Hillary Clinton'ı destekledi" diyor. Yani Bernie de kaybedenler kulübünden.

Başkan Trump döneminde 14 senatör, Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi karalayan, ülkemize saldıran bir mektubu Beyaz Saray'a sunarak müdahale istemişti. Bernie Sanders de o mektuba imza atan 14 senatör içinde yer alıyor. Kemal Bey'i iyi insanlarla buluşturmak için program yapanlar ve liste hazırlayanlar Bernie Sanders'i de kötü insanlardan ayırmışlar belli ki. "İyi insan" diye Kemal Bey'e sunum yapmışlar.

Ben siyasetten anlamam. Amerikalı bu iyi insanlarla görüşme ihtiyacı hasıl olmuş ki, böyle bir planlama yapılmış. İnşallah listedeki diğer Amerikalı iyi insanların da tüm isimleri bir an önce açıklanır. İnsan merak ediyor bu iyi insanları. CHP lideri onlar için aynı zamanda da "Hepsi Bay Kemal" tanımlaması yapıyor. Kim bu Amerikalı Bay Kemaller?

Neden listenin tamamı yayınlanmıyor, onu da anlayamıyorum. Küseceğim böyle giderse Kemal Bey'e.

Türkiye'de muhalefete seçimde destek sözü veren Başkan Biden ile görüşmeyeceğini açıklarken "Her hangi bir devlet yetkilisi ile görüşürsek muhalefet olarak ondan icazet almış oluruz" diye konuştu Kemal Bey... Bernie Sanders bir ABD senatörü olduğuna göre o bir devlet yetkilisi değil mi? Senatörler devletten sayılmıyor mu?

Bilemiyorum.

Hatta 2021'de Halk TV sunucusu Özlem Gürses, Kemal Bey'in ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek istediğini YouTube kanalından açıklamıştı. "CHP lideri Ekim'de ABD'ye gidecek. Biden ile görüşmesi söz konusu ve bu buluşmanın takvimi üzerinde çalışılıyor" demişti. Kimse de yalanlamamıştı. Acaba Biden destek sözü verdiği muhalefet lideri seçilemezse rezil olurum diye mi vazgeçti görüşmeden? Onu da bilemiyorum.

Ancak bildiğim tek şey var, o da Kemal Bey kendi deyimiyle Amerika'da "İyi insanlar" ve Amerikalı "Bay Kemaller" ile görüşecek. Ne diyelim hayırlı olsun.