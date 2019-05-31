Kanlı doların elemanı
Mesela bir John Bolton var. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı olan be elaman, İsrail aşığı... Silah sanayii sürekli Trump'a baskı yapıyor. "Hadi gir bir yerlerde savaş da birilerinin silahları imha olsun, komşuları da bize sıçrayabilir diye korksun. Hepsine silah satalım.
Milyonlar ölsün, mermiler, füzeler tükensin. Biz de milyarlarca dolar kazanalım" diye. Nitekim Trump da geçtiğimiz hafta "Askeri endüstri sürekli savaş istiyor. Bana baskı yapıyor" diye dert yanmıştı. İşte yukarıda bahsettiğim bu John Bolton da aynı zamanda silah tüccarlarının adamı. Vietnam savaşında ağzının suları akıyordu. Bunu televizyonlarda anlattı. Ülkesinin 2003'te Irak'ı işgal edip milyonlarca insanı öldürmesi için en büyük savaş çığırtkanlığı yapan isimlerden de biriydi. Gözünü kan bürümüş Bolton daha önce Amerika Ulusal Silah Birliği NRA'da çalışıyordu. Yani en büyük silah lobisinin elemanıydı. Mesela bir yarbay Oliver North vardı. O da sürekli savaş yanlısı, fitneci bir katliamcıydı. Amerika'nın ambargo uyguladığı İran'a CIA adına gizlice silah satıp bunun parasıyla Latin Amerika'da solcuları katleden ölüm timlerinin finanse edilmesi skandalının başrolündeki isimdi bu Oliver.
John Bolton'un çalıştığı NRA'a 2018'de Oliver North başkan seçildi. John'un hangi kirli odaklarla yan yana geldiğini iyi anlayamazsak, yapmak istediklerini de çözemeyiz. Mesela ABD'nin Florida eyaletinde tüfek vs. silahların alımını 18'den 21 yaşa yükselten bir yasa kabul edildi. İşte bu John Bolton'un çalıştığı NRA derhal "Bu anayasaya aykırı" diyerek Flordia eyaletine dava açtı. Mahkemede 18-21 yaştakilerin kan dökme riskinin olmadığını öne sürerken Florida'da bir öğrenci okula saldırıp 17 kişiyi öldürüyordu. Kendi ülkesinde bile akacak kandan beslenen bir lobi ve bunun "gözünü kanlı dolar bürümüş" elemanları var karşımızda. Yeni Zelanda'da Türkiye'ye de sözlü saldırıda bulunarak camilerde katliam yapan sapık terörist konuşulurken hemen yanıbaşında Avustralya'da ilginç bir buluşma gizlice görüntüleniyordu. Avustralya'nın aşırı sağcı ve ırkçı partisi Tek Ulus'un yönetiicileri ABD silah lobisi NRA yetkilileri ile 20 milyon dolarlık rüşvet pazarlığı yapıyordu.
NRA "Avustralya'daki silah yasalarını gevşetin biz de destek olalım ırkçı partinize" diyordu. Amerikalı bir dostum işte bu Bolton ile ilgili ilginç gelişmelerden bahsetti önceki gün. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye, İran, Rusya, Kuzey Kore ve Venezuela konularında, silah lobisi NRA'da çalışmış Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile karşı karşıya geldiğini söyledi.
Venezuela ve İran'ın askeri işgal planı, Kuzey Kore ile Rusya'ya ekonomik ambargo isteyen Bolton, Türkiye için hangi düşüncede?
Bolton, Türkiye'nin Rusya ile kısa sürede gerginlik yaşamasını istiyor. Ardından Türkiye Katar ilişkilerini bitirecek birkaç hamleyi Trump'a anlattı. Hatta "Türkiye ile Katar'ın ilişkilerini bitirdiğimiz anda, paraşütsüz düşen Türkiye'yi görürüz" diyen Bolton'ı destekleyen çok önemli isimler var. 15 Temmuz darbe girişiminde Bolton, maaş aldığı Murdoch'ın kanalı FOX'ta canlı yayındaydı. "Eğer FETÖ darbesi başarılı olursa Erdoğan'ın yeniden Osmanlı hilafetini geri getirme, Orta Doğu'da baskın bir güç olma ve Türkiye'yi daha İslamcı bir yöne götürmesi engellenecek.
Erdoğan'ın 15 Temmuz'dan başarıyla çıkması durumunda çok çok geniş bir baskı yaşanacak" diye ağlayarak feryat ediyordu. Erdoğan, Bolton'ın bu sözlerini unutmadı. Dünyanın her yerinde ABD Başkanı gibi karşılama gören Bolton, 9 Ocak'ta Türkiye'ye gelirken, "Erdoğan elbette benimle görüşecek. Ben ABD Başkanı Trump'ı temsil ediyorum" dese de Erdoğan onunla görüşmemiş, Amerikan basını "John rezil oldu" diye haberler yapmıştı. Amerikalı dostum "Bu Bolton'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak karizmasının ilk çizildiği andı.
O andan itibaren çöküşü başlayan Bolton birkaç hafta içinde büyük ihtimalle görevden alınacak" diyor.
Türkiye düşmanı çakal Bolton'un üzerinde karabulutlar ve akbabalar dolaşıyor. Kanlı dolarcı silah tüccarlarının elemanı şu aralar Beyaz Saray'da koltuk derdinde. Bu dünya kimseye yar olmaz. Hele bir de çok ah almışsan!
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