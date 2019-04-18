Boynuz
Ve devletin ağzında tuttuğu baklayı da sayfalarından taşırdı; "Türkiye'nin F-35 alması engellenirse, İsrail hava üstünlüğünü koruyacak." diye tellal oldu. Tel-Aviv'den Washington'a haykırdı.
İsrail 2024'e kadar 50 F-35 satın almayı planlarken, Türkiye 100 F-35 siparişi vermişti. S-400 füzeleri güvenliğimiz için hayati önem arzediyor. Türkiye'ye kurulduğunda İsrail'den kalkan her uçağı anında belirleyip takip edebileceğiz.
Bu İsrail'in havada kontrol edilmesi anlamına geliyor. Üzerine bir de F-35'leri eklediğimizde bölgemizde nasıl büyük güç olacağımızı da Jaruselam gazetesi acı acı anırarak dünyaya duyuruyor.
İsrail'in kucağındaki Amerikan generalleri, uzmanları, senatörleri, bilimum Tel-Aviv uşağı da koro halinde harekete geçerek Türkiye'ye tehditler yağdırıyor. Hızlarını alamıyorlar İsrail ağzıyla "F-35'leri vermeyelim" diye kampanyaya başlıyorlar. Şu anda yaşadığımız S-400 baskısının ardında tamamen İsrail var.
Tel-Aviv mızıkacılarının korosuna en son Amerika'daki Bloomberg adlı medya grubu da katıldı. Türkiye'ye tehditler yağdırdılar.
Önce "Türkiye bunları keyfi olarak alıyor" yalanıyla başladılar haberlere....
Başkan Erdoğan'a suçlamalarda bulundular.
"NATO liderleri arasında eşsiz bir yeri bulunan Erdoğan, müttefiklerini kendi hükûmetini yıkmaya çalışmakla suçluyor" diye yazıp, bunun paranoya olduğunu öne sürecek kadar aptallaştılar.
Bloomberg Medya, eski New York valisi Michael Bloomberg tarafından 1994 yılında kuruldu. Hisselerinin yüzde 88'inin sahibidir. 1942 yılında Boston'da doğan Michael Bloomberg Yahudi bir ailenin üyesidir.. Amerika'nın 8. New York'un ise en zengin 1 numarasıdır. 50 milyar dolara yakın serveti var. 3 kez NewYork belediye başkanı seçildi. 2017 yılında Şalom Gazetesi "İsrailsever Forbes hayırseverleri" diye bir haber yayınladı.
Forbes'In açıkladığı "Dünyanın en zengin 400 ismi" listesini incelemeye alan Şalom Gazetesi "Bizim burada işleyeceğimiz konu, yardımlarını özellikle İsrail'e ve Yahudi kurumlarına aktaran filantropistler yani gönüllü bağışçılar." diye başladı habere... İsrail'e milyarlarca dolar aktaran en zenginlere ayrıca "Zionaires" ismi takıldığını hatırlattı. Zion "Siyonist" demek. "Aires" ise "KOÇ" anlamına geliyor. İşte Şalom Gazertesi Siyonizmin KOÇLARI arasında, dünyanın en zengin ilk 15 içinde yer alan bu Michael Bloomberg'in de olduğunu duyurdu.
Ve devam etti; "Michael Bloomberg listede ikinci en zengin Yahudi ve İsrail yanlısı olduğu herkesten daha çok biliniyor. İsrail ziyaretinde 'Bu ülkenin halkını korumaya hakkı vardır, tam da yapmaları gerekeni yapıyorlar,' demişti. Yahudi Nobel'i olarak bilinen bir milyon dolarlık Genesis Ödülü, 2014 yılında kendisine verildi. Bloomberg ödülü, Yahudi değerlerine adadı." Gazete ayrıca Michael'ın İsrail'e milyarlarca dolar akıttığını duyurdu. Zaten Michael Bloomberg de tüm varlığıyla İsrail'e hizmet ettiğini gizlemeyen bir ZİONAİRES.
Jarusselam Post'un başlattığı "Türkiye'ye F-35 verilmesin" kampanyasını daha da ileri taşıdı. Medyasından "Gerekirse ABD İncirlik'ten çekilmeli ve Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'nü kullanmalıdır" çağrısı yapıp AKIL verdi.
Amerika'nın patronu ve sahibiymiş gibi sayfalarından emir yağdırdı. Pentagon'un Generalleri ve Amerikan kongresiyle derin devletinin zavallıları bu ZİON AİRES'lerin baskısı altında. Jarusselam Post'un da dediği gibi hem F-35 hem de S-400'lere sahip olursak bölgenin en büyük GÜCÜ haline geleceğiz. İşte buna çıldırıyorlar. Başkan Erdoğan'ın "Bu hamle sonrasında S-500 de alabiliriz" demesi ise deliren Tel-Aviv'in Washington'da sabahlara kadar ışıkları yaktırmasına neden oluyor.
Türkiye'yi önümüzdeki dönemde çok önemli gelişmeler bekliyor. Bu nedenle bir an önce iç siyasetten kurtulup tamamen dışarıya odaklanmamız gerekiyor. Gönüllü İsrail bağışçısı Zion Koçlarına, gönüllü boynuz olup enerjimizi içeride harcatan yerli hainlere rağmen hem de!...
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