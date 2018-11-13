Avrupa Savaşı
Doğru bir teşhisti.. . Rotschild ailesi, Almanya'dan sonra Avrupa Birliği'nin en güçlü ülkesi Fransa'da ekonominin dizginlerini ele almak için Macron'u önce Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı'na taşıdı. Ardından da alıp Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturttu.
Macron hızla zirveye yükselmeden önce Jacques Attali ile tanıştı.
Attali sıradan bir isim değildi. Cezayir bağımsızlığını kazanınca Paris'e göç eden bir Yahudiydi. 10 yıl süreyle Fransa eski Cumhurbaşkanı Mitterand'ın sağ koulydu. Onu oraya Rotschild hanedanı yerleştirmişti. Mitterand da dünyanın en zenfin ailesi tarafından böylece kontrol altına alınmıştı. Jacques Attali, Macron'u önce kendi yönettiği Ekonomi Büyüme Komisyonu'na aldı. Yardımcı raportör diye bir ünvan uydurdu. Ardından Macron'u Rotschild hanedanının bankasına taşıdı.
Macron bu bankada hızla yükselerek milyarlarca dolarla oynayan bir yönetici konumuna geldi. Artık parayla oynuyorsan, siyasi arenada da büyük bir çevre ve güç kazanıyorsun demekti.
Nitekim Fransa Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğunda Jacquess Attali "Macron'u ben doğurdum ve büyüttüm" diyordu. Bütün bunları niye anlatıyorum?.. Dünyada müthiş bir kavga ve GÜÇ savaşı yaşanıyor. Dünyanın en zenginleri devletlere kafa tutarak ülkeleri yönetme GÜCÜNÜ elinden kaptırmamak için büyük mücadale veriyor. Küresel Sermayenin adamı Macron önceki gün "Eğer Avrupa'da ABD'den bağımsız kendi ordumuzu kurmazsak güvenliğimiz tehlikede" diyor. İpleri zengin hanedanların elinde olan Macron bunu istiyorsa, biliniz ki küresel sermaye Avrupa'yı ABD'ye savaşa zorluyor demektir. Ortaya çıkan bu durum da Amerika'da Pentagon ile küresel sermaye arasındaki GÜÇ ve İKTİDAR savaşının boyutlarını ortaya sermektedir. Trump, Macron'un bu çıkışına "Çok aşağılayıcı" diyerek arkasındaki servet sahiplerine mesaj göndermiştir. ABD Başkanının ardındaki Pentagon, küresel sermayenin kurduğu Avrupa Birliği'ni parçalamak için büyük uğraş veriyor. Nitekim Pentagon'un bir numaralı beyin adamlarından ve Trump'ın eski danışmanlarından Steve Bennon'un AB başkentinde kamp kurup Avrupa Faşist Partilerini tek bir çatı altında toplamaya çalışması bundandır.
Küresel sermaye de Avrupa Birliği'ni Amerika'dan bağımsız olarak ayakta tutmak için savaş veriyor. Büyük planlar yapılıyor. Şu anda hedefte Almanya var.
Malumunuz Almanya Başbakanı Merkel tekrar aday olmayacağını açıkladı. Peki yerine kim geçecek? Zengin hanedanlar bu ismi belirledi bile... Şu anda Merkel'in yerine geçmesi en güçlü adayın ismini yine Beyazsaray'ın resmi yayın organı açıkladı dün. Merkel'in koltuğuna oturup Almanya'yı yönetmesi beklenen kişi Friedrich Merz... Merkel, 2005'de Başbakan olunca parti içinde en güçlü rakibi gördüğü Friedrich Merz'i etkisiz hale getirmişti. Friedrich Merz de siyasetten çekilip son yıllarda ABD'nin en büyük yatırım fonlarından BlackRock şirketinin denetleme kurulu başkanlığı görevini üstlendi... BlackRock şirketi de Merril Lyinch ile ortaklığa gitti. Merril Lynch'in hisselerini de Bank of America topladı. Bank of America'nın sahibi de dünyanın en zengin iki isminden biri olan Rockfeller hanedanı... Avrupa'nın ikinci büyüğü Fransa'ya bankacısını Cumhurbaşkanı yaparak ABD'den koparan Rotschild hanedanıydı. Şimdi onların ortağı Rockfeller hanedanı da AB lideri Almanya'nın Başbakanlık koltuğuna kendi bankacısını oturtmaya hazırlanıyor.
PARA'yı elinde tutan ve ülkeleri yöneten banka sahipleri ile devletler arasındaki savaş artık Avrupa'da Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık koltuğu üzerinden yaşanıyor. Herkes kartlarını açık oynuyor.
Avrupa BANKALAŞIYOR!..
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Gündem 10 Kasım 2018, Cumartesi DÜNYADAKİ yaşam tam bir sinema filmine dönüştü. Para, güç, iktidar, hırs, çıkar kavgaları, aşk, kan, kin, nefret,...
- Kutuplaşma şampiyonu 08 Kasım 2018, Perşembe AĞUSTOS ayında Amerika'nın Virginia eyaletindeki bir kasabada Neo Nazi görüşler taşıyan ve beyazların üstünlüğünü...
- Orman kanunları 06 Kasım 2018, Salı "20. Yüzyıl'da kurduğumuz yeni dünya düzeni Rusya, Çin, aşırı dinci gruplar ve siber tehlikeler tarafından tehlike...
- Mesele 03 Kasım 2018, Cumartesi ECEVİT'İN Başbakanlık yaptığı dönemlerde BBC'ye verdiği bir röportajı izledim dün. İngiliz gazeteci Türkiye'deki...
- Get it started 01 Kasım 2018, Perşembe "ŞİMDİ bunun dünya çapında bir oyun olduğunu düşünüyorsanız haydi oynayalım" diye bitiyordu şarkı... Pitbull ve...
BEKİR HAZAR Tweetleri