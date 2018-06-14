Alan
"Aman" diyor... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerini kazanması, partisinin de mecliste çoğunluğu elde etmesi halinde Türkiye'de "diktatörlüğe yakın" bir sistem olabilir diye tüm dünyaya haykırıyor. Bu ülkede muhalefet ağzına geleni söylüyor, insanları sokaklara dökerek 53 kişinin ölmesine neden olan adam bile Cumhurbaşkanı adayı olabiliyor. Bu ülkede seçim yapılıyor... Bu ülkede insanlar istediğini seçebiliyor. Ancak Alan Makowsky "Aman ha diktatörlük" diyor Beyaz Saray'ın resmi yayın organından... O Beyaz Saray'da oturan başkan Suudi Arabistan'a gidiyor, elinde kılıçla dolaşan Kral ile poz veriyor, "Kral ile birlikte Ortadoğu'ya barış ve demokrasi getireceğiz" diyor... Bu Alan Makovsky gibi uzman geçinen tipler "Yahu kılıçla gezen Kral'la Ortadoğu'ya nasıl barış ve demokrasi getireceksin" diye sormuyor. Sormaz da... Çünkü adam görevli... Ona biçilmiş bir rol, bir elbise var. O elbise adamı istediği gibi öttürüyor. Alan Makovsky düdüğünün rol ve görevini daha da açacağız. Devam edelim... "Kazanırsa yüzde 50'nin çok fazla üzerine çıkamayacak Erdoğan" diyerek müjde veriyor Makovsky... Olaya bakın... Yüzde 50'nin üzerine az da olsa çıkmak başarısızlıkmış. Adam böylesine zerzavat gerekçeyi önce sunuyor, ardından buna neredeyse "Hurra" çekecek noktaya geliyor iyi mi? Batı'da yüzde 30'larla iktidara geliyor insanlar... Bu Makovsky'ler ortalıkta görünmüyor. İşte bu adam "Muhalefet ivme kazanıyor.
Büyük coşku var. Aynı zamanda Kürtler'e de hitap edebilen kendine özgü bir aday var" diyerek Muharrem İnce'ye övgüler yağdırıyor. Beyazsaray'ın resmi yayın organına umut pompalıyor.
Sonra dönüyor dolaşıyor "Ama yine de bana öyle geliyor ki Erdoğan ya ilk turda ya da ikinci turda kıl payı kazanacak; yüzde 51,53 ya da 54 arasında bir oran olabilir." diyerek boynunu büküyor. Sonra birden kafasını kaldırıyor... "Amaa eğer HDP yüzde 10'u geçerse AK Parti ve MHP'nin mecliste çoğunluğu alamayacağı neredeyse kesin hale geliyor.
Anketler kusursuz değil, HDP yüzde 8-9 mu alacak, yoksa yüzde 10- 12'ye ulaşacak mı? Eğer yüzde 10'un altında kalırlarsa ellerindeki her şeyi kaybederler. Eğer yüzde 10'u geçerlerse o zaman çok ilginç durumla karşılaşacağız. Türkiye'nin daha önce hiç yaşamadığı bir durum, Cumhurbaşkanı ve meclis ayrı partilerden olacak." diyerek avuç ovuşturuyor. Ardından Meclis'te çoğunluğu ele geçiren muhalefet cumhurbaşkanının peşine düşmek isterse o zaman çok kaotik bir sistem oluşabileceği müjdesini de veriyor. Ardından gönlünde yatan aslanları açıklıyor; "Bence Muharrem İnce ya da Meral Akşener cumhurbaşkanı olsa, ki bence ikisi için de bu ihtimal çok düşük, durum nispeten hızlı biçimde değişir. Çünkü özellikle İnce Batı'ya yapısal olarak bağlı biri, Batı yanlısı, laik bir görünüme sahip." Makovsky Erdoğan'ın oldukça bağımsız dış politika izleme özgürlüğüne sahip olduğunu söylüyor yüzünü buruşturarak.
Peki kim bu Alan Makovsky?... O bir Amerikalı darbe ustası. Bir zamanlar ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Avrupa yakın Doğu şefiydi. "Erbakan acil düşürülmeli" diye rapor yazdı, "DÜŞÜRÜLDÜ." O bir ABD'deki İsrailci Lobilerin vazgeçilmez isimlerinden... 28 Şubat'ta Çevik Paşa'yı ABD'de ağırladı. Yahudi yanlısı think-thank kuruluşlarında toplantılara aldı. Darbeci Makovsky, Türk generallerini ağırladığı bir toplantının çıkışında "Türkiye Genelkurmayı'nın 20 yıllık planını yaptık içeride" diyordu. Kimin yakında Genelkurmay Başkanımız olacağını açıklıyordu. Bu darbeci kafa daha önceki seçimler öncesinde de CHP Washington temsilciliğinde eğitmen olarak görev yapıyordu. Türkleri eğitiyordu. Adam çalışıyor... Onun gibiler çalışacaklar...
Eski Türkiye'den hangi kafaların gönüllerinde yatan aslan olduğunu da açıklayacaklar. Bu önemli değil... Sandık orada... Asıl biz ne yapacağız..? Bu ülkede DARBECİ ALAN Makowskilere ALAN mı açacağız? Ama ne?
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