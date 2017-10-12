John Türkler
Adamın kafa basmıyor. Diyor ki; "Tamam bizim YEREL elemanımızı tutuklayıp içeri aldınız. Ama ortada delil yok." İşte kafasının basmadığı nokta burada başlıyor. Amerikan elçisi John Bass'tan bahsediyorum. Eskiden dedelerimiz Jön Türkler'in ihanetleri ile uğraşıyormuş.
Şimdi biz yerel elemanlar John Türklerle meşgulüz. FETÖ terör örgütünün bu ülkede oluşturduğu her kaos ortamı öncesi ve sonrasında Pensilvanya'nın çiftlik çocukları ile üç haneli rakamları geçen telefon görüşmeleri yapıyor sahip çıktığı yerel elemanı. Ve yargı olayı ele alıyor.
ABD'ye çalışan kadrosuz eleman Türk vatandaşı. Tabii ki yargı üzerine gidecek.
Beceriksizlerin efendisi John Bass hala "Delil" istiyor. Dün ikinci defa tekrarladı bu "Delil" tellallığını... Türkiye FETÖ terör örgütü ile ilgili ABD Adalet Bakanlığı'na 4 bin koli "Delil" gönderiyor. Teröristbaşı hala orada oturuyor. Biz biliyoruz sizin "DELİL" konusundaki zelilliğinizi. Size 4 bin koli de yetmiyor
DELİL SİZDE!
Akıncı üssünde Adil Öksüz ile birlikte yakalanan Kemal Batmaz ile ilgili bir belge gönderiyor ABD İç Güvenlik Bakanlığı.
Darbeyi yöneten üst düzey iki FETÖ'cüden biri Kemal Batmaz. 15 Temmuz öncesi Amerika'ya gidiyor. Adam sık sık ülkeye giriş yaptığı için şüpheleniyorlar. Üzerinde de 7 bin dolar var. Sorguya alıyorlar.
ABD'nin gönderdiği o belgede "Kemal Batmaz ülkemize giriş yaptığında alınan ifadesinde İmam Fetullah Gülen'in yanında kalacağını söyledi" deniyor. İmam Fetullah Gülen'in evinde kalıyor ve dönüyor... Akıncı üssüne koşuyor.
Darbeyi yönetiyor. Güvenlik kameralarına bile yakalanıyor. Pensilvanya çiftliğinden darbe gecesi Akıncı üssüne... Kafası basmayan Amerikalılar, üzerine bir de gönderdiğimiz 4 bin koli delile bakıyorlar hala aval aval... Ya da John Bass gibi martaval okuyorlar. "FETÖ'nün ne alakası var DAR BECİLERLE? Nerede delil" diyorlar. Delil sizde John... "Alçak perdeden kalın ses" anlamına gelen soyadın BASS gibisin. Evet çapsızlar kralı John... Sizin "Delil" anlayışınız bu. Elinizde delil var. O delili bize siz gönderiyorsunuz.
Sonra "Delil yok, nasıl tutuklayalım FETÖ liderini" diyorsunuz. Darbeci Kemal tutuklanıyor, evinde KATİLLERİ YÖNETENLERİ ağırlayan darbecibaşı orada sizin memlekette çiftlik sarayda oturuyor hala. CIA ajanlarınız da Pensilvanya'daki "Baş Yerel elemanı" 7/24 koruyor.
"Delil yok" derken adamı dellendirme, 40 kere düşün John. Bu kelimeyi en son ağzına alacak kişi sensin. Sizin delil anlayışınıza çakallar bile şapka çıkarıyor.
Gönderdiğiniz "Fetullah Gülen'in evinde kalan darbeci" belgesine rağmen hala FETÖ-DARBE ilişkisini kuramayacak kadar IQ eksikliğiniz olduğunu zannetmiyorum.
Gerçi şu an ABD'de Başkanınız ile Dışişleri Bakanınız arasında IQ eksikliği ve "Benim IQ daha yüksek-Moron" tartışması var ama bu konuya girmeyeceğim. Sizin iç meseleniz ne de olsa. Saygı duyuyorum.
PAUL'LE KONUŞ JOHN
FBI ajanınız Paul Williams bir makale yazmıştı. Hatırlıyor musun John? "CIA uluslararası uyuşturucu pazarını FETÖ ile kontrol ediyor" demişti. FBI ajanınız ile konuştun mu John? Ne demek istiyor?
Sizin tutukladığımız FETÖ telefoncusu YEREL elemanınız da narkotik işlerinizde çalışıyormuş. Eski narkotik müdürlerimizle konuştum. Ohoo neler anlattılar neler?
Hele anlattıkları sizin yerel elemanın bir Türkmenistan operasyonu var dillere destan. Bizim narkotikçilerle de gitmeden önce bir konuş John...
DAMARINA MI BASTIK ?
Sen de Afganistan'a tayin oldun.
"Haftaya gidiyorum" dedin dün. Bu topraklardaki sana olan duyguları çok iyi etüt etmiş olmalısın ki acil haftaya gideceğini açıklama ihtiyacı hissetmişsin.
Bizi rahatlatma düşüncesine kapıldığın için teşekkürler John. Gideceğin Afganistan dünyaya uyuşturucu sevkiyatının yapıldığı bir numaralı üretim ülkesi. Acaba tutukladığımız FETÖ'CÜ darbecilerle konuşma hastalığına yakalanan narkotikçi yerel elemanınızı da oraya yanında mı götürecektin? Bunun için mi öfkeye kapıldın John?
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