T.C. İSTANBUL 24. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Müşteki Halk Faktoring A.Ş. ile Sanık KRASIMIR PETROV DYULGEROV aleyhine mahkememizde açılan Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme davası nedeniyle;

Sanık KRASIMIR PETROV DYULGEROV'un Yenibosna Mah.Kayalar Sok.No:21/1 Bahçelievler/İst. adresine şikayet dilekçesi içerir tebligat gönderilmiş olup, tebligatın bila tebliğ iade edildiği, adres araştırmasından da bir netice elde edilemediğinden sanığa ilanen tebligat yapılmış olup, bu kez mahkememizin 2021/186 E 2026/318 K sayılı 25/06/2026 tarihli gerekçeli kararın hüküm kısmının sanık KRASIMIR PETROV DYULGEROV'a ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

H Ü K Ü M : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Sanık KRASIMIR PETROV DYULGEROV'un üzerine atılı karşılıksız çek keşide etmek suçunu işlediği sabit görüldüğünden ( 20/12/2020 keşide tarihli 9633917 çek numaralı 47.000,00 -TL bedelli Yapı ve Kredi Bankası Güneşli Metro Şubesine ait çek için ) eylemine uyan 5941 Sayılı yasanın 6728 Sayılı yasa ile değişik 5/1 maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi sanığın amaç ve saiki , suç konusunun önem ve değeri, kasta dayalı kusurun ağırlığı dikkate alınarak 5 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına,

2 – Sanığa verilen cezada artırım ya da indirim yapılmasına takdiren yer olmadığına,

3 –Sanığa verilen 5 gün adli para cezasının TCK. 52/2 maddesi uyarınca sosyal ve ekonomik durumuna göre günlüğü takdiren 500,00 TL. den hesap edilerek sanığın 2.500,00 TL. ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

4 –5941 Sayılı yasanın 6728 Sayılı yasa ile değişik 5/1 maddesi uyarınca " hükmedilecek adli para cezası karşılıksız kalan çek miktarından az olamayacağı" hükmü nazara alınarak sanığın neticeten 44.775,00 -TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5-Sanığın dosya kapsamından anlaşılan sosyal ve ekonomik durumu ile diğer şahsi halleri gözetilerek müşteki sanığa verilen 44.775,00 -TL adli para cezasının 5237 sayılı TCK nun 52/4 maddesi hükmü gereğince takdiren her ay ödenmek koşuluyla 24 EŞİT TAKSİT HALİNDE ÖDENMESİNE,

6-Hüküm tarihinden itibaren keşide ettiği çekin karşılığını bulundurmayan sanık DEMİRİ TEKSTİL KİMYEVİ ÜRÜNLER VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve yetkilisi KRASIMIR PETROV DYULGEROV'un çek yasasının 5941 Sayılı çek kanunun 5/1 Maddesi tedbiren Çek Düzenlemekten ve çek hesabı açmaktan yasaklanmasına çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına ilişkin bilgilerin güvenlik elektronik imza ile imzalandıktan sonra UYAP aracılığı ile Mersis ile Risk Merkezi' ne elektronik ortamda bildirilmesine,

7- 5941 Sayılı yasanın 6728 Sayılı yasa ile değişik 5/10 maddesi uyarınca sanık hakkında ön ödeme, uzlaşma ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verilmesine yer olmadığına,

8-Adli para cezasının taksitlerinden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmının tamamının tahsil edileceği ve 5941 Sayılı yasanın 6728 Sayılı yasa ile değişik 5/11 Maddesi uyarınca verilen adli para cezasının taksitlerinin zamannında ödenmemesi durumunda bu cezanın 5275 Sayılı yasanın 106 . Maddesi 3. fıkrası Kamuya yararlı bir işte çalıştırma kararı verilmeksizin doğrudan hapis cezasına çevrileceğinin ihtarına( ihtarın tebliğ ile yapılmış sayılmasına),

9- 5941 Sayılı yasanın 6728 Sayılı yasa ile değişik 6/1 maddesi gereğince karşılıksız kalan çek bedelinin, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 Sayılı kanuna göre ticari işlerde ve temerrüt faizi oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte tamamen tamamen ödenmesi halinde veya müştekinin şikayetten vazgeçmesi durumunda davanın düşürülmesine, ödemenin veya vezgeçmenin hükmün kesinleşmesinden sonra gerçekleşmesi halinde hükmün bütün sonuçları ile ortadan kaldırılmasına karar verileceğini hususunun ihtarına ( ihtarın tebliğ ile yapılmış sayılmasına),

10- Şikayetçi kendisini vekille temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T. Uyarınca hesap edilen maktu 15.000,00 TL vekalet ücreti ile 12.789,00 TL yargılama giderlerinin sanıktan alınarak müştekiye verilmesine,

Dair, müşteki vekilinin yüzüne karşı sanığın yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.25/06/2026

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02528755 #ilan.gov.tr