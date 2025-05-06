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Inter-Barcelona maçı hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı? Inter-Barcelona maç kadrosu...

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan sürüyor. İlk maçta Barcelona ile 3-3 berabere kalan İnter, rövanş karşılaşmasında avantaj arıyor. Taraftarlar, dev mücadelenin saat kaçta başlayacağını, hangi kanalda yayınlanacağını ve milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun kadroda yer alıp almayacağını merak ediyor. İşte İnter - Barcelona maçıyla ilgili merak edilen tüm detaylar…

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 17:15 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 17:15
Inter-Barcelona maçı hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı? Inter-Barcelona maç kadrosu...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Temsilcimiz Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter, Barcelona'yı bu kez evinde ağırlayacak. İşte İnter - Barcelona maçıyla ilgili merak edilen tüm detaylar…

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

INTER- BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Inter- Barcelona yarı final rövanşı 6 Mayıs Salı (bu akşam) 22.00'de oynanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

INTER- BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

Inter ile Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında karşı karşıya gelecek.

Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de yer alacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BARCELONA MUHTEMEL 11

Szczesny, Garcia, Araujo, Cubarsi, Martinez, De Jong, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Torres

INTER MUHTEMEL 11

Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Taremi

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