Inter-Barcelona maçı hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı? Inter-Barcelona maç kadrosu...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Temsilcimiz Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter, Barcelona'yı bu kez evinde ağırlayacak. İşte İnter - Barcelona maçıyla ilgili merak edilen tüm detaylar…
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Temsilcimiz Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter, Barcelona'yı bu kez evinde ağırlayacak. İşte İnter - Barcelona maçıyla ilgili merak edilen tüm detaylar…
INTER- BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?
Inter- Barcelona yarı final rövanşı 6 Mayıs Salı (bu akşam) 22.00'de oynanacak.
INTER- BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?
Inter ile Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında karşı karşıya gelecek.
Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de yer alacak.
BARCELONA MUHTEMEL 11
Szczesny, Garcia, Araujo, Cubarsi, Martinez, De Jong, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Torres
INTER MUHTEMEL 11
Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Taremi