BEKİR HAZAR

Geçen yıl ilginç bir anket yayınlanmıştı. Amerikan Yahudi Komitesi'ydi araştırmayı yapan. Buna göre ABD'de kendilerini daha az güvende hissettiklerini söyleyen Amerikalı Yahudilerin sayısı geçen yılın anketine göre yüzde 22 artmıştı. Güvenlik korkuları giderek tırmanıyordu. Amerikalı Yahudilerin neredeyse üçte ikisi artık ABD'de bir yıl öncesine göre kendini daha az güvende hissediyordu.

Amerikan Yahudi Komitesi'nin CEO'su Ted Deutch "Bu yılki çalışma bize, gerçekten de kaynayan bir alev olan antisemitizmin, özellikle 7 Ekim'den bu yana, son alarm seviyesinde bir yangına dönüştüğünü çok açık bir şekilde gösteriyor" diyordu.

Amerikalı Yahudilerin dörtte biri 2024'te antisemitizmin hedefi olduklarını söylüyordu. Araştırmada çok ilginç bulgular vardı. Amerikalı Yahudilerin neredeyse yarısı, geçen yıl saldırıdan kaçınmak için davranışlarını değiştirdiklerini, başkalarının Yahudi olduklarını anlamaması için ne giydiklerini, internette neler paylaştıklarını veya gittikleri yerleri değiştirdiklerini söylüyordu. Taciz, önyargı ve fiziksel saldırışlarda büyük artış vardı. 2024'te ABD genelinde 9.354 Yahudi'ye karşı taciz veya saldırı olayı yaşandı.

Rakamlar ABD için tüm zamanların rekoruydu. Üniversitelerde de Yahudilere saldırı rekor seviyelere ulaşmıştı. San Bernardino'daki Kaliforniya Eyalet Üniversitesi Nefret ve Aşırılık Çalışmaları Merkezi'nin kurucu direktörü Brian Levin, 2023 sonbahardan bu yana "yok etmeye yönelik" ve öldürmeye meyilli dil de dahil olmak üzere Yahudi karşıtı internet aramalarında büyük tırmanış olduğunu belirtiyordu. Levin, Yahudi karşıtı nefret suçlarının geçen yıl birçok büyük şehirde rekor seviyeye ulaştığını açıklıyordu. "Yahudiler anlaşılır bir şekilde kendilerini daha güvensiz hissettikçe, polis ve sosyal bilim verileri bunun nedenini destekliyor" diyordu.

Araştırmaya göre 18 ila 29 yaş arasındaki Yahudilerin antisemitizmin kurbanı olduklarını bildirme olasılıkları daha yüksek çıkarken, Yahudi üniversite öğrencilerinin veya yeni mezunların yaklaşık dörtte biri Yahudi kimliklerini gizlediklerini veya kampüste İsrail hakkında konuşmaktan kaçındıklarını bildirdi.

ABD'de 2022'nin son çeyreğinde 1.000 olaydan 2023'te 3.976'ya çıkan saldırılar, 2024'te 10 binlere yaklaşıyordu. Avrupa'da da durum bundan farksızdı. Fransa ve İngiltere'de Yahudilere karşı taciz ve şiddet eylemlerinde yüzde 400'leri geçen artışlar görülüyordu. İnsan Hakları İzleme Örgütü Sinagoglara saldırılar, mezarlıkların tahrip edilmesi ve Yahudi çocuklara okulda zorbalık gibi olayların zirveye çıktığını açıkladı. Latin Amerika'da da öfke ve nefret dalgası büyüyor Arjantin'de bile Yahudi okulları öğrencilerine "Tanınmamak için Üniforma giyme" yasağı getiriyordu.

Rakamlar ve açıklamalar 2024'e aitti. 2025'in daha şiddetli olacağını öngörmek hata olmazdı. Üstelik Yahudi patronların sahibi oldukları sosyal medyanın tamamında büyük kısıtlamalara rağmen yasakları delip Siyonizm ve İsrail'e öfke saçanların sayısı artık çığ gibi büyüyüp milyonları geçiyordu. Ünlüler, gazeteciler, siyasiler, akademisyenler herkes bu öfke seline kapılıyordu. Son dönemde özellikle instagramda inanılmaz videolar yayınlanıyor, İsrail'e öfke tavan yapıyordu. İzlediğim bu videolarda çığlıklar vardı. "Çocukları öldüren canavarlar" diye feryat ediyordu herkes. Sesi titreyenler, havaalanlarında İsrail askerlerine, Yahudilere saldıranlar gırla gidiyordu. Daha da ilginci o videolarda İsrail dışında yaşayan Yahudilerin de görüntüleri vardı.

Netanyahu'yu barbarlıkla suçlayan bu Yahudiler "Senin yaptığın katliam sadece çocukları, bebekleri vurmuyor. Kendi halkından insanları, dünyanın her yerinde yaşayan bizleri de vuruyor. Kendi halkının güveliğini göz göre göre tehlikeye atan, öfke ve nefreti büyüten bir faşizm var ortada" diye çığlık atıyordu Yahudiler İsrail'e veryansın ederek. Soykırıma öfke şu anda kartopu olmaktan çıkıp çığa dönüştü. Hitler toplama kamplarında Yahudi katliamı yaparken dünyada doğru dürüst medya yoktu.

Sosyal medya ise hiç yoktu. Buna rağmen Hitler tarihe en büyük katil olarak geçti. Şimdi herkese ulaşabilen sosyal medya diye bir mecra var.

Netanyahu ve İsrail'i yönetenler tarihe Hitler'den daha büyük canavar katil olarak geçecek, bunun farkında değiller. Amerikalı bir kadın gazetecinin sosyal medyadaki videosu viral oluyor ve "Bugün Amerika'da gençler Yahudilere karşı öfkede dev dalgalara dönüştü.

Yarın ABD'yi onlar yönetecek" diyordu.

Bu öfkenin kurucusu ve sahibi İsrail'in ta kendisiydi. O yüzden hep şunu söylüyoruz; İsrail için en büyük tehdit çocukları ve bebekleri fare gibi gören İsrail'in ta kendisidir. Ne ekersen onu biçersin!