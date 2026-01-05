BEKİR HAZAR

38 Trilyon dolar borcun varsa, her yıl buna 3 trilyon dolar daha eklemek zorundaysan ne yaparsın? Venezuela üzerinden ABD'nin yaşadığı ve yaşattıkları da tam da budur. Bu sütunlarda sürekli "ABD bu borcu kapatamıyor ama batmamak içinde savaşmak zorunda" diye yazıyorum. Çareleri yok. Suud krallığı, Trump seçilir seçilmez1 trilyon dolar ABD'ye yatırım sözü verirse ayakta kalır. Demokrasi varmış, yokmuş orada umurlarında değildir. Para gönderirse Kuzey Kore Devlet Başkanını bile bağırlarına basar, Beyazsaray'da görkemli törenle karşılayıp, doya doya öperler. Suudlar 600 milyar dolar sözü verdi önce.

Trump "Olmaz Selman kurtarmaz" deyince 1 trilyon dolara çıkardı rakamı. Vermezse ne krallık kalır ne de Prenslik. Giderler Prens Salman'ı bir gecede alırlar. Zavallı Maduro'nun yeraltına gömülü çok parası vardı. Doğal kaynaklardı bunlar. Amerikan şirketleri "Ver biz işletelim" diyor, Maduro direniyordu. Gittiler aldılar evinden. Tabii "Oğlum vermezsen doğalgazını, petrolünü bize, ülkemiz batar. Manyak mısın sen" diyemediler. Venezuela kanıtlanmış 303 milyar varil petrol rezervi ile dünyanın en büyüğü. Toplam değeri 18.5 trilyon dolar. 201 trilyon fitlik doğalgaz rezervlerinin değeri tam 1 trilyon dolar. 7 bin ton altın rezervi ile 1 trilyon dolarlık bir başka kaynağa sahipler. Demir cevheri, boksit, nikel, kobalt, bakır, krom gibi kaynaklarda muazzam rezervlere de var.

Yani sizin anlayacağınız Venezuela'da 21 trilyon doları aşan para var. Amerika'nın borcunun yarısından fazlasını, hemen dibindeki ülkeyi ele geçirirsen rahatlıkla kapatırsın. Olan budur. Zaten Trump "Artık Venezuela'yı biz yöneteceğiz" diyor açık açık. Dünyanın gözünün içine bakarak ekliyor; "Çok büyük Amerikan petrol şirketlerimiz ülkeye girip altyapıyı onaracak ve Venezuela'nın yeraltı kaynaklarını çıkaracaklar". Yani gizlisi saklısı yok Amerika'nın. Başkanları "Devasa miktarda petrolden çıkarılacak zenginlik"ten bahsediyor Amerikan kamuoyuna net bir şekilde. Utanmadan arlanmadan.

Bir sürü senatör de operasyon öncesi yakın geçmişte televizyonlarda "Venezuela'nın doğal kaynaklarını yakında biz işleteceğiz" diye avaz avaz bağırıyordu. Trump'ın yaptığı bir taşla birden fazla kuş vurmaktan başka bir şey değil. Şu anda ABD'de başı büyük beladaydı. MOSSAD ajanı Epistein'in reşit olmayan kızları ABD'nin önde gelen isimlerine sunduğu ve görüntülerini çekerek İsrail'e gönderdiği şeklindeki skandal, ABD'nin bir numaralı gündemiydi. Trump'a, Epistein ile olan fotoğrafları piyasaya servis edilerek şantaj yapılıyordu. Amerikan kamuoyu bu fotoğraflar yüzünden sarsılıyor ve anketlerde Trump'a güven azalıyordu.

Trump "Vallahi ben bir şey yapmadım" dese de seçmene bu inandırıcı gelmiyordu. Bir numaralı bu gündem maddesi Trump'ı yerinden edebilirdi. Gündemi değiştirmek ve Trump'tan ulusal bir kahraman çıkarmak lazımdı. Şimdi petrol doğalgazı Venezuela'da yeraltından, ulusal kahramanı yerüstünde Washington'da Beyazsaray'dan çıkaracaklar. Bu hoşlarına giderse Küba ve Kolombiya'ya da dalacaklar. Nitekim Maduro'yu ABD'ye taşıyan uçak daha yere inmeden "Sırada Kolombiya ve Küba var" diye resmi açıklama yaptılar. Hem de Başkan ve yardımcısının ağzından. Kolombiya'da yeraltı kaynakları anlamında 5 trilyon dolar var. Küba dünyanın en büyük Nikel ve Kobalt rezervlerine sahip. Bu madenler batarya ve elektrikli araçlar için hayati önemde. Eğer ele geçirirsen trilyonlarca dolarlık batarya ve elektrikli araç satarak karını göklere çıkarır, borcunu kapatırsın. Küba deyip geçmeyin, tam 2 trilyon doları var yer altında.

Gariplerde teknoloji olmadığı için çıkaramıyorlar doğru dürüst. ABD'nin Brezilya'ya dalmasına gerek yoktur. Petrol ve doğalgaz zengini Brezilya'da devlet şirketi Petrobas bu işi üstleniyor gibi gözükse de 2025'te yapılan bir ihale sonucunda ExxonMobil ve Chevron da dahil olmak üzere birçok uluslararası petrol şirketi Brezilya offshore alanlarındaki blokları kazanmıştır. Amerikan şirketlerinin Brezilya'dan kaç trilyon dolar kazandığı asla açıklanmaz. Brezilya devlet şirketi kazanıyor gibi gösterilir hep. Arjantin'de durum aynı. Exxon mobil, Chewron ve ConacoPhilips gibi Amerikan şirketleri Arjantin'in 1 trilyon dolarlık yeraltı kaynakları üzerinde cirit atıp at koşturmaktadır.

Arjantin'e de dalmaya gerek yok Washington açısından. ABD artık direnenlerle savaşmak yerine eşkıya gibi haydutluk yaparak devlet başkanı kaçırıp, ucuz maliyetle kaynaklara konmak istiyor. O yüzden yeni dünya düzeninde eşkiyalığın prim yapacağını gösteren bir ABD var karşımızda. Hak-Hukuk- Adalet-Demokrasi gibi söylemlerinin tamamı palavra. Borç batağındaki eşkıya, dünyaya hükümdar olmak istiyor. Eşkıya dünyaya hükümdar olabilir mi? Onu da siz söyleyin?