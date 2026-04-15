BEKİR HAZAR

" diye inanan Hıristiyan Evanjelistler var malum.Sayıları az değil. 100 milyon civarında ve nüfusun yüzde 35'ini oluşturuyorlar. Trump en fazla oyu bunlardan alıyor, Beyaz Saray'da bile rahipleri ile ayinler düzenleyip, kafasını elleterek kendisini kutsatıyor. Fotoğraflarını yayınlayıp dünyaya kafayı yemiş bir lider profili sunuyor.ABD Başkanı kafayı yerse destekçileri boş durur mu? Özellikle sosyal medyada inanılmaz ritüellere ve şifreli sayılara yer vererek Trump'ın "" olduğunu öne süren binlerce Evanjelist Hristiyan var. Attıkları twitler, yayınladıkları videolar binlerce beğeni alıyor.Sayısal sembolizm, bu Evanjelist inanç sisteminin en dikkat çekici unsurlarından biri. Ne mi yapıyorlar?Donald Trump'ın 45.Başkan olmasına özel bir anlam yüklüyorlar mesela. 45 sayısı, farklı numerolojik yöntemlerle parçalanarak çeşitli "kutsal" sayılarla ilişkilendiriliyor. Örneğin 4 ve 5'in toplamı olan 9 sayısı, bazı yorumlarda tamamlanma veya ilahî planın gerçekleşmesiyle bağdaştırılıyor. İsa'nın çarmıhta ölümü "9. saat" civarı anlatılır (Matta ) mesela. Benzer şekilde Trump'ın doğum tarihi olan 14 Haziran 1946 da farklı biçimlere indirgenerek sembolik anlamlar üretmek için kullanılıyor. 14 Haziran ABD bayrağı günüdür. "" diye inananlar var.Kafayı öyle yediler ki Trump'ın doğum tarihini alıp "" diyorlar.Üstelik "" şeklinde metaforik bir çerçeveye oturtuluyor. Seçilen ayetler, sayısal veya tematik benzerlikler üzerinden Trump ile ilişkilendiriliyor. Özellikle King Cyrus figürü, bu bağlamda sıkça referans verilen bir örnek oluyor.İncil'de Tanrı tarafından seçilmiş bir lider olarak sunulan Cyrus, kusurlu ama ilahî bir amaca hizmet eden bir yönetici olarak yorumlanır.Kafayı yiyen Evanjelist Hıristiyanlar içinde bu anlatıyı Trump'a uyarlayanlar var. "" diyorlar iyi mi?Peki Trump bu söylemlere bön bön bakıyor mu? Hayır?Peki ne yapıyor?Üzerine balıklama atlıyor. Katolik Papa'ya savaş açıp onu düşman saflarına yerleştirerek Evanjelistlerin ağzına bal çalıyor. Bununla da yetinmiyor. Önceki gün X'te çizilmiş bir resmi yayınladı. Resimde Trump'ın üzerinde beyaz. Elleri parlıyor ve ışık huzneleri çıkıyor.Bir hastanın başına koyarak iyileştiriyor. İsa peygamberin hastaları iyileştirirken tasvir eden dini resimlerin aynısı. Görselin arka planında Özgürlük Anıtı, dalgalanan büyük bir ABD bayrağı, savaş uçakları, Amerikan kartalı, bir kadın hemşire, dua eden bir kadın ve asker üniformalı bir kişi de bulunuyor.ABD Trump'ın yayınladığı bu görselle ayağa kalktı. "" diyenler, "" diye sövenler gırla gitti. Tepkiler üzerine Trump "" diye kendini savundu. Ancak tepkiler büyüyünce silmek zorunda kaldı.İnsanları, Siyonizm aşkına İsrail'in tasmalı köpeğine dönerek öldüren Trump'ın kendini Mesih gibi gösterip "" demesi kafayı ne kadar yediğini gösteriyor. Delirme noktasına gelmesinin nedeni de MOSSAD ajanı ve çocuklara fuhuş yaptırarak siyasilere sunan Epstein. Trump'la ilgili inanılmaz iddialar var o belgelerde. En sonunda eşi Melania Trump'ın da mailleri yayınlandı. Epstein ile ilgili ilişkileri olduğu, Trump'la karsını bu fuhuşçu MOSSAD ajanının tanıştırdığı iddiaları ABD'yi kasıp kavuruyor. Savaş bitse ABD bu iddialarla çalkalanacak ve belki de Trump'ı devirecek.İşin en ilginç yanı Trump tam İran ile barış müzakerelerine oturduğu gün eşi Melania ile Epstein ilişkileri hakkındaki mailler ve iddialar ortalığa saçıldı. Yani aslında barış konuşacakken onu eşi üzerinden belden aşağı vuran ve "" diyerek sopa indiren, tasmalı köpeğine döndüğü İsrail'den başkası değil.Çünkü Epstein tüm belgeleri ölmeden önce çalıştığı MOSSAD'a gönderdi. Trump ne zaman İsrail'in istediğinin tersini yapmaya kalksa Epstein belgeleri ile fena halde dövülüyor müttefiki tarafından.Köşeye kıstırılmış Trump delirmesin de ne yapsın? Tacizci sapık başkandan kurtulma uğuruna "" diyor, kendini "" ilan eden görseller atıyor.