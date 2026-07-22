BEKİR HAZAR

Diyorlar ki; "Türkiye ikinci vatanım oldu." "Burada sadece diploma değil, hayat kazandım." "Türkiye beni değiştirdi." "Türk halkının misafirperverliğini unutamam." "Ülkemde Türkiye'nin gönüllü elçisi olacağım." "Türkiye sayesinde kariyerime yön verdim. Bunu asla unutmayacağım." "Çocuklarımı da Türkiye'de okutmak istiyorum." "Türkiye ile ülkem arasında köprü olacağım." Kim bunlar peki... Geleceğin

TÜRK YUMUŞAK GÜCÜ'nün gönüllü neferleri hepsi. Orta Doğu, Türk Dünyası, Orta Asya, Balkanlar, Afrika, Güney Asya ve hatta Tayland'dan tutun Rusya'ya kadar muazzam bir yelpazeden ülkemize gelen 350 bin yabancı öğrenciden bahsediyorum. Mesela Filistinli Wafaa Sagallah ve Suriyeli Madaa Alhaji "Türkiye benim ikinci vatanım oldu. Minnettarız" diyor sosyal medyada.

Romanyalı Diana Elena Rusanda (Romanya) "Türkiye hayallerimi gerçekleştiren ülke" diye haykırıyor. Ganalı Anwar Abdul Wahab "Türkiye hayatımı değiştirdi" diyerek şükranlarını iletiyor. "Artık Türkiye'nin gönül elçileriyiz" diye yazan yazana. Birçok ülkede gelecekte memleketlerini yönetecek gençler bunlar. Mezun olanlar ülkelerinde döndüklerinde sosyal medyadan övgüler yağdırarak "Kalplerimiz herzaman Türkiye'deolacak, onun içinatacak" diyorlar.

Gönüllü Türk sevdalısı orduları kuruluyor yeryüzünün her yerinde. Yüzbinlerce takipçisi olan Mısırlı ünlü gazeteci Meşhur Sabır facebook hesabından "HamdolsunAllah'a.TeşekkürlerTürkiye!" başlıklı bir paylaşım yaptı. Bakın ne diyor; "Kızım Meryem Sabır, 2 milyon 500 bin öğrenci arasından Türkiye genelinde 2.300'üncü olarak Türk lisesi edebiyat bölümünde başarılı olmuştur. Ayrıca okul birincisi olmuş ve Türkçe testinde 40 soruda 38 net yapmıştır. Evlatlarımıza eğitim verdikleri, onları şefkatle kucakladıkları ve ırk veya din ayrımı gözetmeksizin tüm öğrencilere eşit fırsatlar sundukları için Türk öğretmenlere teşekkür ederim.

Müslüman göçmen kardeşlerini açık bir gönülle kabul eden ve Osmanlı Devleti'nin hâlâ var olduğuna, tüm Müslüman ülkelerin Sykes-Picot sınırlarıyla bölünemez tek bir devlet olduğuna inanan Müslüman Türk halkına teşekkür ederim. Evlatlarımıza bu eğitim fırsatlarını ücretsiz olarak sağlayan Türkiye Cumhurbaşkanı Sultan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim. Yüce Allah bunu onun sevap defterine yazsın, kendisi için sadaka-i cariye eylesin. Allah'tan, Müslümanların birliğini yeniden tesis etmesini ve Üçüncü Osmanlı Devleti'ni kurabilmemizi niyaz ediyorum. Birinci Osmanlı Devleti Emevi Devleti'dir, Merkezi Şam'dı. Üçüncü Raşit Halife Hz. Osman'a (Allah ondan razı olsun) nispetle Osmanlı olarak adlandırılmıştır.

İkinci Osmanlı Devleti'ni, rahmetli Sultan Osman Gazi kurmuştur ve merkezi İstanbul'du. İnşallah Üçüncü Osmanlı Devleti'ni kuracak ve Müslümanları yeniden birleştireceğiz. Allahım, amin!" Mazlumlara, sömürülen ülkelere, soydaşlarımıza, İslam ülkelerine Savunma sanayiimiz ile yaptığımız destek yalnız değil.

Buna bir de Eğitim sanayii ile muazzam katkı veriyoruz. O yüzden dostlarımız gurur duyuyor, düşman olanlar panik yapıyor. Sabırla nakış gibi işleyerek geleceğin Büyük Türkiyesi'ne gönüllü ordular kurarak yatırım yapıyoruz. Tüm bunların farkında olan İsrail'de en tepeden en aşağıya kadar herkesin sürekli "TürklerOsmanlı'yı kuruyor" diye haykırması boşuna değil.

O yüzden Amerikalı emekli asker Douglas Macgregor'un verdiği röportajda "İsrail içinbölgede varoluşsaltehdir Türkiye'dir. Bunu söylediğim zaman bana deliymişim gibi bakıyorlar. İran'ı vurursunuz bir şey olmaz ama Türklere sataşırsanız gelir işgal eder. Sık sık İsrail'e gidip bunu anlatıyorum."diyordu. Ortadoğu'yu yönetecek iki ülkeden biri olarak Türkleri gösterip "Onlar doğuştanasker ve bunasaygı duyuyorum.

Onlarla savaşa girmek istemezsiniz. Üç kıtada cihan imparatorluğu kurmuş büyük cesarete sahip bir Millet. Dahası bugün bambaşka güçlü bir Türkiye var. Ve bugün İslam birleşiyor. Arap ülkeleri yöneten zenginlerden elitlerden bahsetmiyorum. Müslümanlardan bahsediyorum.

İçeride tabanda Müslümanların daha büyük birleşmesi var." diyordu.

İşte bu birleşmeyi sağlayan bugün Türkiye'nin ta kendisidir. Liderlerinden umutsuz olan halklar, Türkiye'den destek gören mazlumlar, Türk eğitim tedrisatından geçen yüzbinlerce yabancı öğrenci, milyonlarca gönüllüler ordusu ile Ankara kimsede olmayan bambaşka bir GÜÇ inşa ediyor. O yüzden gelecek bizim. Buna inanın...