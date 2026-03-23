BEKİR HAZAR

Yeryüzü kafayı sıyıranların azgınlığına mahkum olduğu bir döneme girdi. Manyakların acımasızca insanları öldürme, savaşları körükleme ve deli saçması inançlarla katliamları meşrulaştırma yüzyılını yaşıyoruz artık. Siyonizm'in Yahudiler dışında herkesi insan yerine bile koymayıp "Goyimler" diye tanımlayarak kadınlarından bebeklerine, hatta sahip oldukları hayvanlarına kadar öldürmeyi normal karşılayan bir inancı taşıdığını yeryüzünde bilmeyen yok artık. Büyük savaş başlatılacak böylece Mesih'in gelmesi hızlandırılarak, Tanrı harekete geçmeye zorlanacaktı. Böylesine deli saçması bir inancı tüm hücrelerinde yaşayarak, insan olarak Tanrı'yı Mesih göndermeye zorlayıp yeryüzünü kurtaracaklarını ve vaad edilmiş toprakları alacaklarını düşünen bir güruh vardı karşımızda.

Ancak bunlara kendilerini deşifre ederek eklenen yeni isimler, Haçlı-Siyonist ittifakının hangi korkunç boyutlara ulaştığını adeta gözümüze sokuyor. Bugün size bir Amerikalı deliyi anlatacağım. Herifin adı Peter. Avrupa'yı geziyor, Paris ve Roma'da konferanslar veriyor. Vatikan'ın tam karşısında Papa'ya meydan okuyarak verdiği konferansın konusu tıpkı Roma'da veya Washington'da olduğu gibi "Deccal geldi"ydi. Kendisi Katolik Hıristiyan'dı . Ancak Katolik inancında yer alan "Deccal"'e bakışın tam aksine söylemlerde bulunuyor, Vatikan'ın bile öfkesini çekiyordu. Bizim inancımızda onların "Mesih", bizim "Mehdi" dediğimiz kurtarıcının gelmesine daha çok vardı. İslam'ın en büyük evliyalarından İmam-ı Rabbani Hazretleri Deccal ve Mehdi'nin Hicri yıl olarak gelmesine bugün itibarıyla 600 yıl olduğunu söylüyordu. ABD'deki deli Peter işi gücü bırakmış Deccal'in geldiğini anlatıyordu. Batı medeniyetini çöküşten kurtarmak için aydınlanmayı reddedip kıyameti çağırıyordu.

Ona göre Deccal, "Tek dünya devleti" kurucusu, kurtuluş ise "Ayak takımından" arınmış ELİT bir düzendeydi." Israrla Deccal'in Yapay Zeka olduğunu, teknolojinin bu kimliği taşıdığını söylüyordu. Böylece Deccal geldiğine göre büyük savaşlar çağı başlamış olacak, Armegedon'a giden yolda Mesih'in gelmesine hız kazandırılacaktı "Sadece elitlerin yaşadığı Tek dünya devleti" yoldaydı. Mutluydu. Onun konferanslarına katılan çok sayıda siyasetçi ve işadamı çıkışta röportaj veriyor "Deli saçması" diyordu. Doğruydu adam deliydi ama onu ciddiye alanların kim olduğuna bakılınca yeryüzünün titremesi gerekiyordu. Paris ve Roma'daki Deccal konferanslarıyla tartışma başlatan Peter Theil bir işadamıydı. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birinin sahibiydi. Peter'in şirketi, geçen yıl da ABD ordusuyla tam 10 MİLYAR DOLARLIK anlaşma imzalamıştı. Aynı dönemde firmanın hisse değeri iki katına çıkarak 360 MİLYAR DOLARA ulaşmıştı.

Peter, insanları rahatlıkla öldürülebilecek "Goyimler" olarak gören İsrail'in kuyruğuna binmiş Amerika yönetiminin, Pentagon'un bir numaralı üretici sıyırmış "ELEMANI"ydı. Hep söylüyoruz. İran'da yaşanan bir savaştan ziyade "TATBİKAT" diye. Yeni teknolojilerin, yeni silahların daha büyük savaşlar için test edildiği bir arena. Peter'in patronu olduğu Amerikan teknoloji şirketi Palantir'in yapay zeka sistemi, Pentagon'un resmi savunma programı oldu. ABD Savunma Bakan Yardımcısı Steve Feinberg 9 Mart'ta, Palantir'in Maven yapay zeka platformunun resmi program haline geldiğini söyledi. Peter'in ürettiği yapay zeka, savaş alanı verilerini analiz edip hedefleri belirleyen bir komuta ve kontrol yazılımı platformu. Uydu, drone, radar ve istihbarat raporlarından gelen devasa miktardaki veriyi hızla analiz edebilen program. Yapay Zeka düşmana ait askeri araçları, binaları ve silah depolarını otomatik olarak hızla belirliyor.

Reuters Deccal dersleri veren kafayı sıyırmış Peter'in sahibi olduğu Yapay Zeka'nın, ABD ordusu tarafından İran saldırılarının koordinasyonunda da kullanıldığını tüm dünyaya duyurdu. Hep "ÜST AKIL" diyoruz. Aslında bunlar "ALT AKIL" bile değil. Akıl yok aslında. Zekalarıyla gidiyorlar. Ancak o da YAPAY. Delilerle yola çıkıyorlar, bu "Deccal" ve "TEK DÜNYA DEVLETİ"nden bahseden kafayı sıyırmışların Yapay Zeka'sıyla İran'da Armegeddon'un hazırlık tatbikatını yapıyorlar. Katolikler Hz İsa'yı katlettiğine inandıkları için Yahudilere büyük öfke duyuyor. Ancak İsrail'in tasmalı köpeğine dönen ABD, Siyonizm aşkına Katolik Peter'in teknoloji silahıyla İran'ı vuruyor. Peter "Deccal'i doğurduğuna,tek dünya devletine ve Mesih'in gelişine, hız kazandırdığına" inanıyor. Dünya kafayı yedi. Bambaşka bir döneme gidiyoruz. Böyle bir ortamda içeride içi boş kısır tartışmalar yerine enerjimizi daha çok çalışmaya ve "GÜÇLENME"ye sarf etmek zorundayız. Çünkü delilerle işimiz var.