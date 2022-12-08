Kaç yaşına kadar ölüm aylığı alınabilir?

■ Babamı kaybedeli bir sene oldu, erkek kardeşim 19 yaşında, lise sona gidiyor ve staj görüyor. Kaç yaşına kadar yetim aylığını almaya devam edebilir?

Kardeşiniz lisede okuduğuna göre 20 yaşı dolana kadar yetim aylığı alabilecek. Üniversiteye devam ettiği takdirde 25 yaşına kadar aylık alabilecek. Ayrıca kardeşinizin sigortasının stajyerlik nedeni ile başladığını belirtmişsiniz.

Stajyerlikten dolayı ödenen primler yetim maaşına engel teşkil etmemektedir.



■ İşsizlik ödeneği alıyorum, 4 ay daha almaya devam edeceğim. Yakında askere gideceğim. Askerde iken işsizlik ödeneğime devam edebilir miyim? S. AKSOY

İşten işsizlik ödeneğine hak kazanacak biçimde ayrılmanızın akabinde işsizlik ödeneği başlayacak iken muvazzaf askerliğe başlamanız halinde işsizlik ödeneğini askerlik süresince almamanız gerekiyor. Askerlik görevi sonunda ise 30 gün içinde başvurmanız durumunda alamadığınız işsizlik ödeneklerini ay be ay almaya başlayabilirsiniz.