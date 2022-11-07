İşyerim sigortamı hemen göstermedi. Epey bir süre, yaklaşık 9 ay boyunca sigortasız olarak çalıştım. Şimdi ben işten ayrılsam o sigortasız geçen günlerin tazminatını da alabilir miyim? R.D.
Öncelikle belirtmeliyim ki işyerinde halen çalışırken tazminat almanız mümkün değildir. İş sözleşmenizin kıdem tazminatını almanızı gerektirecek sebeplerden biri ile sona ermesi halinde kıdem tazminatına hak kazanabilirsiniz.
Tazminatınız hesaplanırken sigortalı çalışmış olduğunuz süreler dikkate alınır.
Sizin de sigortanız 9 ay sonradan yapıldıysa bu tarihten sonraki sürelerin tazminatını alabilirsiniz.
Ancak önce arabulucuya, sonuç alınamazsa iş mahkemesine hizmet tespit davası açıp kazanmanız durumunda işe girişiniz geriye çekilecek ve hem sigortasız çalışmış olduğunuz sürenin sigorta sürelerini hem de tazminat süresini kazanmış olursunuz. Aksi durumda sigortasız geçen sürelerin tazminatını alamazsınız.
Sigortasız günlere tazminat ödenmez
İşyerim sigortamı hemen göstermedi. Epey bir süre, yaklaşık 9 ay boyunca sigortasız olarak çalıştım. Şimdi ben işten ayrılsam o sigortasız geçen günlerin tazminatını da alabilir miyim? R.D.
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