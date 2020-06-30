Tazminata dahil olmayan ödemeler
Yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, doğum yardımı, ölüm yardımı, fazla mesai ücreti, harcırah, teşvik ikramiyesi, bir defalık verilen ikramiyeler, iş arama yardımı ve izin harçlığı kıdem tazminatının hesaplanmasında esas alınamayan ödemelerdir. Primler satışa bağlı ise kesinlik ve devamlılık arz etmeyen niteliğe sahip oldukları için giydirilmiş ücretin hesaplamasında kullanılmaz. Ancak devamlılık arz etmesi koşuluyla ikramiye ve primler giydirilmiş ücrete dahil edilir. Devamlılık demek, herhangi bir kritere bağlı olmadan sürekli ya da belli periyotlarda sabit tutarlarda ödenen ödemeler demektir.
Sadece satış yapıldığında alınan primler, hedef tutturulduğunda ödenen ödüller, performans belli bir sınırı aştığında alınan ek ödemeler, hangi isimle anılırsa anılsın sürekli ödeme kabul edilmeyecektir.
■ 1996 yılında Bağ-Kur'a başladım. 2001 yılına kadar ödedim. Daha sonra SSK kapsamında çalışmaya başladım.
Parça parça da olsa yaklaşık 8 yıllık SSK kapsamında çalışmam var. Son 2 yıldır da isteğe bağlı ödedim. İsteğe bağlı ödemem ya da Bağ-Kur'lu olarak ödemem SSK'dan emekli olmama engel mi? 5...363369 Nolu SMS
Sigortalının farklı yasalara tabi sigortalı çalışması varsa ve hangi kurumdan emekli olacağı tespit edilecekse son 7 yıla bakılır. Son 7 yılda en fazla nereye prim ödemişse o kurumdan emekli olur.
Bu kanun 01.10.2008 tarihinden önce işe başlamış olanlarda geçerlidir. Siz de 1996 yılındaki girişinizden dolayı bu mevzuata tabisiniz. Bakıldığında sizin prim ödenmiş olan son 7 senede en fazla ödediğiniz prim SSK kapsamındadır.
Dolayısıyla emekli olacağınız kurum SSK'dır. Tekrar bunun bozulması için farklı kurumdan en az 1260 gün yani 3.5 yıl ödenmesi gerekir ki diğer kurumun emeklilik şartına tabi olunsun.
Bu durumda son 2 yılı yani 720 günü farklı kuruma prim ödeyerek geçirmeniz SSK'dan emekli olmanıza engel değildir.
Bir sorun çıkmaz. 01.10.2008 tarihinden sonra işe başlayanlarda ise; toplamda hangi kuruma en fazla prim ödenmişse o kurumdan emekli olunabilecektir. 3.5 yıl şartı ortadan kalkmıştır.
Ne zaman emekli olurum?
■ 25.09.1973 doğumluyum, 01.11.1995 SSK girişim, 6750 günüm var. 19 ay askerlik yaptım. Ne zaman emekli olurum? 5...331188 Nolu SMS
İşe girişinize göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. İşe girişiniz askerden sonra ise 17.5 aylık askerlik ödeyip 54 yaşa tabi olabilirsiniz.
Prim gün sayınız tamamlanmış.
Askerliği öderseniz 25.09.2027 tarihinde, ödemezseniz tam 1 yıl sonra, yani 25.09.2028 tarihinde emekli olabilirsiniz.
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