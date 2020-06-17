Kadının korunması
Ülkemizde kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve şiddet mağduru kadınlara gerekli ekonomik, sosyal ve hukuki yardımların yapılması amacıyla pek çok çalışma yapılmakta, çeşitli yasal düzenlemeler hayata geçirilmektedir. Bu yasal düzenlemelerden biri de 20 Mart 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'dur.
Kanun'un 19. Maddesi'ne göre, hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kişilerden genel sağlık sigortalısı olmayan ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına da girmeyen veya genel sağlık sigortası prim borcu sebebiyle fiilen genel sağlık sigortasından yararlanamayan ya da diğer mevzuat hükümleri gereğince tedavi yardımından yararlanma hakkı bulunmayanlar; bu hallerin devamı süresince, gelir testine tabi tutulmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılır. Ayrıca, hakkında önleyici tedbir kararı verilen kişinin aynı zamanda rehabilitasyonunun veya tedavi edilmesinin gerekli olduğuna karar verilmesi halinde, genel sağlık sigortası kapsamında karşılanmayan rehabilitasyon hizmetlerine yönelik giderler ile rehabilitasyon hizmetleri kapsamında verilmesi gereken diğer sağlık hizmetlerinin giderleri devlet tarafından karşılanır. Dolayısıyla herhangi bir sağlık güvenceniz olmasa bile, hakkınızda mülki amir veya hakim tarafından verilen tedbir kararları devam ettiği müddetçe, sağlık yardımlarından ücretsiz olarak yararlanabilir ve tedavinize devam edebilirsiniz.
Ne zaman emekli olurum?
■ Haziran 1971 doğumluyum, 29 Mayıs 1991-10 Eylül 1992 arası 15 ay askerlik yaptım. SSK giriş 1 Şubat 1994, askerliğimin kaç ayını ödersem bir yıl erken emekli olurum? 5...148209 Nolu SMS
İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. 14.5 aylık askerlik ödeyerek 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabi olabilir ve yaştan bir yıl kazanabilirsiniz.
Bu durumda prim gün sayısını tamamlayıp Haziran 2024 tarihinde emekli olabilirsiniz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- İşin ağır olması tazminat gerektirmez 16 Haziran 2020, Salı Çalıştığım işin ağır olmasından dolayı kendi isteğimle işten ayrılmak zorunda kaldım. İşin ağır olduğunu belirtip...
- Hafta tatilinde çalışanın ücreti 14 Haziran 2020, Pazar ■ Fazla mesai ücretleri nasıl ödenmeli? Bazen normal mesai saatleri dışında fazla çalışıyor, bazen de hafta tatili...
- İşçiler bunları yapmayın 13 Haziran 2020, Cumartesi 7 ay sigortalı çalıştım, 7'nci sadece bir gün devamsızlık yaptım, ertesi gün işverenle müdür hakaret ederek işten...
- İstifa edenler tazminat alamaz 12 Haziran 2020, Cuma ■ Özel bir inşaat firmasında 3 yıllık sözleşme imzalayarak işe başladım. İşe başlayalı 2.5 yıl oldu. Firma sözleşmem...
- İşçilerin mazeret izinleri nelerdir? 10 Haziran 2020, Çarşamba Özel sektörde çalışan bir işçiyim. Bazen günlük izin almak zorunda kalıyoruz ama işverenimiz her zaman izin vermiyor....
- İşin ağır olması tazminat gerektirmez
- Hafta tatilinde çalışanın ücreti
- İşçiler bunları yapmayın
- İstifa edenler tazminat alamaz
- İşçilerin mazeret izinleri nelerdir?
- Boşanıp birlikte yaşayanlar dikkat!
- İşçiye hakaret tazminat gerektirir
- Tazminat peşin ödenir
- 1999’dan sonra işe girenler dikkat
- İşten ayrılanın yıllık izinleri ödenir