İstifa edenler tazminat alamaz
Siz kendiniz istifa edip işten ayrılırsanız herhangi bir tazminat talebinde bulunamazsınız. Sözleşme süresi bitmeden önce işveren haklı bir neden olmadan iş sözleşmenizi fesh ediyor ise işten ayrılma tarihinizle sözleşmenin bitim tarihi arasındaki sürenin ücretini Borçlar Kanunu'na göre talep etme hakkınız vardır. Ayrıca yine işverenin haklı bir neden olmadan işten çıkartması halinde şu anki duruma göre 2.5 aylık ücretiniz tutarında kıdem tazminatına hak kazanırsınız.
■ 27.02.1967 doğumluyum. 07.05.1987 SSK girişim var. 3600 günde primle emekli oldum, ne zaman maaşa bağlanacağım? 5...540844 Nolu SMS
Yazdığınızdan anladığım, 3600 günü tamamlamışsınız ve kısmi yani yaştan emekliliğinizi beklemektesiniz ve ne zaman emekli olacağınızı sormuşsunuz.
Yaştan emekli olabilmeniz için 60 yaşınızın dolacağı 2027 yılını beklemeniz gerekmektedir. Çünkü 55 yaşınızı 24 Mayıs 2014 tarihinden sonra tamamlıyorsunuz. Bu nedenle 60 yaş kademesine tabi oluyorsunuz.
Ayrıca işe başlangıç tarihinize göre 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim günle tam emekli olabilirsiniz. Bunun için 5375 prim günü tamamlamanız gerekiyor.
Askerlikle beraber bu süreyi kısaltma şansınız var. Daha erken emekli olmak için 5375 prim günü tamamlamalısınız.
Aksi durumda 60 yaşınızın dolacağı 27.02.2027 tarihini beklemelisiniz.
■ Bir fabrikada 2 yıldır çalışıyorum. Aslında aylığım asgari ücretten yüksek fakat resmiyette asgari ücretten gösteriliyor. Aylığımın asgari ücretten fazlası elden zarfla veriliyor. İşverenin bu şekilde yapması işçiye iş akdini fesh etme hakkı veriyor mu? 5...640750 Nolu SMS
İş Kanunu'na göre, işveren işçinin ücretini kanun ve sözleşme hükümlerine göre hesap edip ödemezse işçi iş sözleşmesini bildirimsiz olarak fesh edebilir ve işverenden tazminat talep edebilir. Ayrıca işveren vergi ve sigorta primi kaybına sebebiyet verdiği için de devlet tarafından cezalandırılır. Bunun için size elden ücret ödendiğini ispatlamanız gerekir.
Bunu ispatlayamazsanız iş sözleşmenizi fesh edip tazminatınızı alamazsınız.
Size en büyük zararı, ileride alacağınız emekli maaşınızın düşük olacak olmasıdır. Çünkü emekli aylığı adınıza yatan sigorta primlerinin miktarına göre bağlanmaktadır.
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