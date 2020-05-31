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  • 31 Mayıs 2020, Pazar

Fazla mesailer tazminatta dikkate alınmaz

■ Ben bir gıda fabrikasında çalışıyorum, yılın 5-6 ayı 12 saat çalışıyoruz. Muhasebecilerimiz kıdem tazminatı hesaplamasında, yaptığımız fazla mesailerin bir öneminin olmadığını söylüyor. Bu doğru mu? A. CAN
İş Kanunu'na göre kıdem tazminatının hesabında süreklilik arz eden her türlü ayni ve nakdi ödemeler dikkate alınır. Fazla çalışma ücreti süreklilik arz eden ödemeler arasında olmadığı için, kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmaz.

■ Asgari ücretle çalışıyorum. Asgari ücretin artmasından başka işveren maaşlarımıza zam vermek zorunda değil mi? 5...746323 Nolu SMS
Bazı çalışanlar işe başlarken imzalamış oldukları sözleşmeleri okumuyor. İş sözleşmelerinde her yıl yapılacak zam oranları ve diğer haklarla ilgili maddeler mutlaka belirtilmiştir. Sizin de iş sözleşmenizde her yıl yapılacak zam oranı belirtilmemiş ise ve ücretiniz de asgari ücretin altında değilse işverenden herhangi bir zam talebinde bulunamazsınız. Asgari ücretin zamlanması ücretinize gelen artışı sağlayacaktır.

■ İşverenim bina temizliğinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirleri almıyor. Yasal haklarım nelerdir? İşveren bize eğitim vermek zorunda mı? Eğer işveren eğitim vermek zorunda ise nasıl bir eğitim almak zorundayız? 5...943054 Nolu SMS
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre; işverenler çalışanlarına iş sağlığı eğitimi vermek zorundadır.
Eğer çalıştığınız yerde bu eğitim verilmiyorsa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na şikayette bulunabilirsiniz. Şikayette bulunursanız konu bakanlıkça hemen incelenecektir.

■ 01.01.1980 tarihinden bu yana sigortalı bayanım. 10.03.1965 doğumluyum. Ödenmiş 1400 gün primim var. 3 çocuğum bulunuyor, borçlanma ile aşağı yukarı 3600 günüm tamamlanıyor. Hemen emekli olabilir miyim yoksa yaş kademesine mi tabiyim? Ne zaman emekli olurum? Nermin T.
Doğumlarınız işe girişinizden sonra ise 3 çocuğa toplamda 6 yıl borçlanabilirsiniz. 3600 prim günün tamamlanması için 40 günlük daha prim ödemeniz gerekli. İşe başlangıcınız itibariyle 3600 günü tamamlayıp yaş ve kademeye girmeden 50 yaşınızın dolduğu tarihte emekli olabilirsiniz. Çünkü 09.09.1981 tarihinden önce sigorta başlangıcı olan bayanlar 5000 prim günle tam, 3600 prim gün ve 50 yaş ile başka yaş-kademeye girmeden kısmi emekli olabilmektedir. Siz 3 çocuğa borçlanıp, 40 günlük daha prim ödeyip 3600 güne ulaşarak prim gün sayısını tamamlayın ve hemen emeklilik talebi verin.

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Haberler Yazarlar ALİ ŞERBETÇİ Fazla mesailer tazminatta dikkate alınmaz
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