AGİ ödenmiyorsa ne yapmalısınız?
İşveren asgari geçim indirimi çalışanlara aylık olarak ödemek zorundadır. Eğer asgari geçim indiriminin ödenmediğini düşünüyorsanız işverenin bağlı bulunduğu vergi dairesine şikayette bulunabilirsiniz.
17.01.1971 doğumlu bayanım, işe giriş tarihim 20.05.1986, toplamda 2130 günüm var. SSK giriş tarihimden sonra bir çocuğum var. Normal şartlarda veya yaş şartından veya 3600 günle de olsa ne zaman ve nasıl emekli olabilirim? 5…911000 Nolu SMS:
Sayın Okurum, SSK girişinden sonraki doğum için borçlanma yapabilirsiniz. Bir çocuk için iki yıl yani 720 gün kazanabilirsiniz. Ancak 3600 gün ile emekli olabilmeniz için prim günü tamamlayıp 58 yaşınızın dolacağı 17.01.2029 tarihini beklemeniz gerekmektedir. Normal emeklilik için ise; 5075 prim günü tamamlayıp prim günün tamamlandığı tarihte emeklilik talebi verebilirsiniz. Bunun için doğum borçlanması yapıp 720 gün kazanabilir ve eksik olan 2225 günü ( 6 yıl eder) prim ödeyerek tamamlayıp altı yıl sonra emekli olabilirsiniz. Eğer 5075 günü tamamlamaya giderseniz çalışmadan isteğe bağlı ödemeniz halinde sakın aralıksız 3,5 yıl ya da başka bir tabirle 1260 gün ödemeyin. Çünkü 1260 günü isteğe bağlıdan tamamlarsanız Bağkur emeklilik şartlarına tabi olursunuz ki o zaman bu saydığım şartlardan emekli olmanız hayal olur.
Bu nedenle önce 3 yıl sigortalı bir işte çalışmaya gayret edin ve kalan 3 yılı çalışmazsanız isteğe bağlı ödeyerek tamamlamanızda sakınca yok.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
02.10.1977 doğumluyum.
20.10.1996 sigorta başlangıcım, 3726 gün primim var. 1997 de askere gittim. Ne zaman emekli olabilirim? 5..322573 Nolu SMS:
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz.
2099 gün daha prim ödeyerek 56 yaşınızın dolacağı 02.10.2033 tarihinde emekli olabilirsiniz. İşe giriş tarihiniz askerden önce olduğundan askerlik borçlanması yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.
06.05.2004 sigorta girişim, 17 ay askerlik yaptım, 01.03.1982 doğumluyum, 4000 güne yakın günüm var. Ne zaman emekli olurum? 5…364565 Nolu SMS:
İşe girişinize göre 7000 gün 60 yaştan tam, 25 yıl, 60 yaş ve 4500 prim günden kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için en az 4500 prim gün sayısını tamamlamanız gerekmektedir.
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