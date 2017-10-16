Tazminata neden olan sağlık sorunları
İş Kanunu'na göre işçi iş sözleşmesini, sağlık nedeniyle; iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması, işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa, işçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa bildirimsiz olarak fesh edebilir ve tazminat talep edebilir.
Bunun dışındaki bir sağlık nedeniyle iş sözleşmesini fesh ederse tazminat talep edemez. Sizin sağlık sorunlarınız yukarıda belirttiğim şartlar dahilinde ise tazminat talep edebilirsiniz.
■ Çalıştığımız firma isim değiştirdi. Bize eski firmayla 'Hiç bir alacağımız yoktur' yazısı imzalatmak istiyorlar. Sorduğumuzda bu formalite diyorlar. Böyle bir belgeyi imzalarsak yasal haklarımız kaybolur mu? Yeni şirkette çalışmaya devam edersek işe yeni başlamış gibi mi olacak? 5...763543 Nolu SMS
Alacağınızın olmadığına ilişkin yazı imzalarsanız ileri de sizin için sıkıntı olur. Mahkemeye ileri de haklarınızla ilgili dava açtığınızda bu sizin aleyhinize kullanılır. Belgeyi imzalamayın. Hiç bir işlem yapmadan yeni şirkette çalışmaya devam etmeniz halinde İş Kanunu'na göre işyerinin devri olarak kabul edileceğinden haklarınız ölmez, ilk işe giriş tarihinden itibaren yeni işverenliğe geçer.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
■ 26.09.1974 doğum tarihim. SSK giriş Ocak 1996. Bağ-Kur'dan 12 yıl 1 ay 10 gün sigortam var. Toplamım 1434 gün. Askerlik 1994-1996 arası. Ne zaman emekli olurum? 5..636699 Nolu SMS
Prim ödemelerinizin son 1260 günü (3.5 yıl) SSK kapsamına geçmek şartı ile 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerlik işe başlangıçtan önce ise 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda 55 yaşınızın dolacağı 26.09.2029 tarihinde emekli olabilirsiniz.
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- ALİ ŞERBETÇİ
- Tazminata neden olan sağlık sorunları
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