ALİ ŞERBETÇİ

08.01.1990 doğumluyum. 15.01.2006'da, 16 yaşında iken sigortalı olarak çalışmaya başladım. 18 yaşımdan önceki primlerim geçerli mi?

5510 sayılı Kanun'a öre, 18 yaşından önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olanların sigortalılık süreleri 18 yaşını doldurdukları tarihte başlar. Bu tarihten önceki süreler için ödenen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri, sadece prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil edilir.

Ancak kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar ile devlet memuru olan sigortalılardan bir meslek veya sanat okulunu bitirerek, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre mahkemece ergin kılınmak suretiyle, öğrenimleriyle ilgili görevlerde çalışanlar için 18 yaşın bitirilmiş olması şartı aranmaz ve 18 yaşın altında kazai rüşt kararı tarihinden itibaren başlayan sigortalılık başlangıç tarihleri, aynı zamanda sigortalılık süresinin başlangıç tarihi olarak esas alınır. 18 yaşını doldurduğunuz tarihe kadar geçen sürede adınıza ödenmiş olan primler prim ödeme gün sayınıza dahil edilir.

1983 yılından girişi bulunan 1963 doğumlu bayan sigortalıyım. Halen çalışmaktayım fakat 1994 ile 2006 yılları arasında prim boşluğum var.

Bu arayı ödeyip emekliliğe hak kazanma şansım var mı? Yani çalışmayıp prim ödemediğim yılların boşluğunu doldurabilir miyim?

Yasalarda geriye dönük borçlanma veya ara boşlukları borçlanarak ödeme gibi bir düzenleme bulunmamakta. Bu nedenle ara boşlukları ödeme imkanı yok. Ancak 1983 yılındaki SSK girişinizden sonra doğum yapmışsanız ve doğumdan sonraki günlerde adınıza prim yatmamış ise en fazla üç çocuğa kadar toplam 6 yıl borçlanabilirsiniz. Bunun dışında borçlanıp ara boşluk ödeme bir durum yok.

Özel bir şirkette çalışıyorum. Bu yılın sonunda 3 yıllık sözleşmem bitecek, yeni sözleşme imzalamak istemezsem tazminatımı bu sürenin sonunda alabilir miyim?

İş Kanunu'na göre belirli süreli iş sözleşmelerinin sonunda sürenin sona ermesiyle sözleşmenin feshedilmesinde haklı bir neden olmadıkça tazminat talep edemezsiniz.

Ancak İş Kanunu'nda belirtilen haklı bir sebep olursa sözleşme süresinin sona ermesini beklemeden iş sözleşmenizi feshederek tazminat talep edebilirsiniz.