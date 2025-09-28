ALİ ŞERBETÇİ

Eşimden dolayı SSK'dan malul dul ve yetim aylığı almaktayım.

4/a'lı olarak işe girmem halinde aylığım kesilir mi?

5510 sayılı Kanun'un 34'üncü maddesi gereği ölüm aylığı bağlanan eşin aylığı ancak, evlenmesi halinde kesilir. Çalışması halinde kesilmez.



İş kazası için hangi şartlar aranılıyor?

Bir olayın iş kazası sayılabilmesi için aranılan şartlar neler?

Bir işveren yanında çalışan işçi kaza geçirirse ne kadar süre içinde bildirmesi gerekiyor?

- Kazayı geçiren kişinin sigortalı olması, - Kaza sonucu bedence veya ruhça özre uğraması, - Kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet bağının bulunması şartlarının bir arada bulunması ile birlikte, olayın Kanunun 13'üncü maddesinde sayılan hallerden birinde meydana gelmesi gerekmektedir.

Kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, kuruma da kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirilmesi şart.



Memurlar bilirkişilik yapabilir mi? Bilirkişilik ücreti alabilir mi?

Devlet memurlarının atamaya yetkili amirin izni olmaksızın mahkemelerde bilirkişi olarak görev yapmaları ve takdir olunan bilirkişi ücretlerini almalarının mümkün bulunmakta.



Ölüm aylığı alıyorken evlendim.

SGK çeyiz parası verdi.

Ancak evliliğim uzun sürmedi. Babamın aylığının yeniden bağlanması için 2 yıl geçmesi gerektiğini söylediler. Boşandığım için yeniden hak sahibi olmuyor muyum?

5510 sayılı Kanun'un 37'nci maddesine göre evlenmeleri nedeniyle gelir ve aylıkları kesilmesi gereken kız çocuklarına evlenmeleri ve talepte bulunmaları halinde, almakta oldukları gelir veya aylıklarının (ek ödeme hariç) iki yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin ödenmektedir.

Evlenme ödeneği, hak sahibi kız çocuğunun son aylık tutarının 24 ile çarpılması suretiyle hesaplanır.

Evlenme ödeneği alan hak sahibinin gelir ve aylığının kesildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde yeniden hak sahibi olması halinde, bu süre içinde tekrar gelir ve aylık bağlanmaz ve bu gibi durumlarda kız çocuklarına bağlanacak ölüm gelir ve aylıklarının başlangıcı, iki yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ay başı olur. Bu açıklamalar çerçevesinde, evlenmeniz nedeniyle size 2 yıllık aylığınız, evlenme ödeneği adı altında peşin olarak ödenmiştir. Bu peşin ödeme nedeniyle, aylığınızın kesildiği tarihten itibaren 2 yıl içinde boşanmış olmanız nedeniyle yeniden hak sahibi olsanız bile, 2 yıllık süre dolmadan yeniden ölüm aylığı bağlanmayacaktır.

Bu sürenin dolmasını beklemeniz gerekiyor.