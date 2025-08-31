ALİ ŞERBETÇİ

Vergi indiriminden faydalanıp emekli oldum. Emekli olduktan sonra da çalışıyorum. Emekli olduğum için de başta beni çıkaracaklarını söylediler. İşe iade imkanım var mı?

4857 sayılı İş Kanunu'nun 18'inci maddesinde "30 veya daha fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde en az 6 aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, iş yerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır" denilmektedir. İşveren, işçinin emekli olarak çalıştığını sebep göstererek iş akdini feshedemez. Bunun üzerine işçi, işe iade için başvuru yapabilir.



2.5 yıl döküm işleri yapan bir firmada çalıştım. İş çok ağır diye kendi isteğimle işten ayrıldım. İşin ağır olduğunu belirtip mahkemeye versem kazanabilir miyim?

İş Kanunu'na göre işin ağır olmasından dolayı kendi isteğiyle işten ayrılmak tazminat hakkı doğurmaz.

Bunu mahkemeye taşısanız da bir sonuç alamazsınız. İşverenin sizi iş sözleşmesinde belirtilen işler dışında işler vererek çalıştırmış veya kasıtlı olarak yıldırma ve bezdirme uygulamak için fazla ve ağır iş vermiş olması durumunda dava açarak tazminat talep etme hakkınız olabilirdi.



5 yıldır bir limited şirketinde satış müdürüyüm. Herhangi bir iş sözleşmem yok, işe giriş kaydımı büro işçisi olarak girmişler ve primim asgari ücretten yatırılıyor. Asgari ücret bankaya yatırılıyor, kalanı elden ödeniyor. Şirket yazışmalarım, imzalarım satış müdürü olduğumu kanıtlıyor. Defalarca konuşmama rağmen olumlu bir sonuç çıkmadı, bu sebepten işten çıkmayı istiyorum.

Nasıl bir yol izlemem gerekir?

İş Kanunu'na göre; işçi tarafından iş sözleşmesi, işveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa haklı olarak feshedilebilir ve tazminat talebinde bulunulabilir.

Hukukun genel prensibi gereğince bir iddia eden tarafın ispat yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu durumu ispat edebiliyorsanız iş sözleşmenizi bu madde gereğince feshedebilirsiniz.

İşveren tazminatınızı ödemez ise önce arabulucuya müracaat edebilirsiniz.

Arabulucudan olumlu sonuç almaz iseniz iş mahkemesine dava açma hakkınız bulunmaktadır.



Genel Sağlık Sigortası ödüyorum, emeklilik hakkım var mı?

Sadece sağlık primi ödüyorsanız yani emekli değilseniz, herhangi bir işte çalışmıyor, ticari veya tarımsal faaliyette bulunmuyor, isteğe bağlı sigorta ödemiyor ve işsizlik sigortası parası almıyorsanız zorunlu Genel Sağlık Sigortası primi ödüyorsunuz demektir.

Zorunlu GSS primi ödeyenler sağlık yardımı alabilirler ancak ödenen bu primlerle emekli olamazlar. Yani zorunlu olarak GSS ödeyenler ödedikleri sağlık primleri emeklilikte geçerli değildir.

Emekli olabilmek için yukarıda saydığım faaliyetlerden birisi ile ilgili prim ödenmesi gerekmektedir.