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Boşanarak ölüm aylığına girenler dikkat!

ALİ ŞERBETÇİ

ALİ ŞERBETÇİ

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Eklenme Tarihi 6 Nisan 2025

Annem, geçen yıl babamdan boşanarak rahmetli dedemden dolayı ölüm aylığı almaya başladı.
Ancak bir süre önce babamla tekrar barıştılar ve birlikte yaşamaya başladılar. Annem, aylığım kesilmesin diye babamla yeniden nikah yapmak istemiyor. Bu şekilde yaşamaları annemin aylık almasına engel değil mi? İsmi Saklı Kanuna göre eşinden boşanan kız çocuklarına anne veya babalarının hak sahibi olarak SGK'dan ölüm aylığı bağlanmaktadır. Bu aylık, kız çocuklarının boşanmadan sonra mağdur olmalarını önlemek amacıyla verilmektedir. Kız çocuğunun aylığı, yeniden evlenmesi veya sigortalı bir işte çalışmaya başlaması halinde kesilmektedir. Diğer taraftan, Kanunun 56. maddesine göre "Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar Kurumca geri alınır." Bu hükme istinaden, ölen babasından aylık almakta olan kız çocuklarının boşandığı kişi ile fiilen birlikte yaşadığının kurumun denetim elemanlarınca tespit edilmesi halinde, bağlanan aylık kesileceği gibi, bugüne kadar ödenmiş olan aylıkların da faizi ile birlikte geri alınması gerekecektir.

Hayatın olağan akışı içinde, boşanan ve fiilen ayrı yaşamaya başlayan kişilerin belli bir süre sonra yeniden bir araya gelmeleri, hatta yeniden evlenmeleri mümkündür. Bu durumda, kız çocuğu yeniden evlendiğinde aylığı kesilir, ancak yeniden evlenmeden önce birlikte yaşadıkları dönemlere ait aylıklarının kurumca geri isteneceğine dikkat etmek gerekir. Bu nedenle, boşandığı kişi ile yeniden fiilen birlikte yaşamaya başlayan kız çocuklarının, bu tarihten itibaren kuruma başvurarak aylıklarının kesilmesini istemeleri kendi yararlarına olacaktır.

Özel sektör çalışanıyım.
Çalışma saatlerimiz çok uzun.
Günde 12-13 saat çalışıyoruz.
Haklarımız neler?
4857 sayılı İş Kanunu'nun 63'üncü maddesi uyarınca, genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir ve toplu iş sözleşmesi veya işçi işveren arasındaki anlaşma ile aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Bu şekilde genel uygulamaya göre, hafta içi günlük 8 saat, hafta sonu da Cumartesi günü 5 saat çalışmayla 45 saatlik haftalık çalışma süresi tamamlanır.

Bu 45 saati aşan çalışmalar ise fazla çalışmaya (fazla mesaiye) girer ve her bir saatlik fazla çalışma için işçiye, saat başına düşen normal ücretinin yüzde 50 fazlasının yani 1.5 katının ödenmesi gerekir.

Yasal Uyarı:

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