Samsun'da kediye şiddet cezasız kalmadı! "Bipolar" vaka, akla ziyan savunma: "Sinirliydim tekme attım"

Bir şahıs kaldırımdaki kediye tekmeyle havaya fırlattı. Tekmenin şiddetiyle yere çakılan talihsiz hayvan acı içerisinde kaçtı.

Samsun 'un İlkadım ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Görüntülerin sanal medyada yayılmasından sonra İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptı.



Ekipler, araştırmalarında, şüphelinin 29 yaşındaki D.G. olduğunu tespit etti.