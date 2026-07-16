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Samsun'da kediye şiddet cezasız kalmadı! "Bipolar" vaka, akla ziyan savunma: "Sinirliydim tekme attım"

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir şahıs, kaldırımda yürürken önündeki kediye tekme attı. Yaklaşık 1 metre yükselen kedi, yere düşüp can havliyle kaçtı. Hayvana şiddet uygulayan kişinin 29 yaşındaki D.G. olduğu ve bipolar bozukluğu bulunduğu tespit edildi. Yüzde 40 engelli olduğu belirtilen şüpheli, "hayvana eziyet etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye çıkışı "Sinirliydim, pişmanım" diye kendini savunması ise "pes" dedirtti.

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Samsun'da kediye şiddet cezasız kalmadı! "Bipolar" vaka, akla ziyan savunma: "Sinirliydim tekme attım"

Samsun'un İlkadım ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Video Oynatma İkonu Samsun'da kediye tekme atan cani yakalandı

Bir şahıs kaldırımdaki kediye tekmeyle havaya fırlattı. Tekmenin şiddetiyle yere çakılan talihsiz hayvan acı içerisinde kaçtı.

Samsun'da kediye şiddet cezasız kalmadı! "Bipolar" vaka, akla ziyan savunma: "Sinirliydim tekme attım"-2

Durumu görüp büfeden çıkanlar, kediyi tekmeleyen şahsa tepki gösterdi. Kısa süreli gerginlik yaşandı.

Samsun'da kediye şiddet cezasız kalmadı! "Bipolar" vaka, akla ziyan savunma: "Sinirliydim tekme attım"-3

Görüntülerin sanal medyada yayılmasından sonra İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptı.

Ekipler, araştırmalarında, şüphelinin 29 yaşındaki D.G. olduğunu tespit etti.

Samsun'da kediye şiddet cezasız kalmadı! "Bipolar" vaka, akla ziyan savunma: "Sinirliydim tekme attım"-4

D.G., polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin bipolar bozukluğu ve yüzde 40 engelli olduğu ortaya çıktı.

Samsun'da kediye şiddet cezasız kalmadı! "Bipolar" vaka, akla ziyan savunma: "Sinirliydim tekme attım"-5


Gazi Polis Merkezinde ifadesi alınan D.G., "hayvana eziyet etmek" suçundan bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı.

Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen D.G., hakimlikçe tutuklandı.

"SİNİRLİYDİM, KEDİYE TEKME ATTIM"

Cezaevine götürülürken gazetecilerin "Kediye neden tekme attın?" sorusu üzerine zanlı, "Sinirliydim, pişmanım" ifadelerini kullandı.

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