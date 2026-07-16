Antalya'da 31 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı: Ufak bir cezam var da eve göz kulak ol
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hakkında 4 ayrı suçtan kesinleşmiş 31 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Murat Anıl, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı. Anıl gözaltına alındığı sırada komşusuna, "İbrahim abi ufak bir cezam var da eve göz kulak ol, tamam mı?" diyerek seslendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Antalya Manavgat'ta 31 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat Anıl komşusuna, "İbrahim abi ufak bir cezam var da eve göz kulak ol, tamam mı" diyerek seslendi.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 4 ayrı suçtan 31 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat Anıl'ı operasyonla yakaladı.
"UFAK BİR CEZAM VAR EVE GÖZ KULAK OL"
Gözaltına alınan Murat Anıl, bu sırada komşusuna seslenerek, "İbrahim abi ufak bir cezam var da eve göz kulak ol, tamam mı?" dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Anıl, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Yaşam