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Antalya'da 31 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı: Ufak bir cezam var da eve göz kulak ol

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hakkında 4 ayrı suçtan kesinleşmiş 31 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Murat Anıl, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı. Anıl gözaltına alındığı sırada komşusuna, "İbrahim abi ufak bir cezam var da eve göz kulak ol, tamam mı?" diyerek seslendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Antalya'da 31 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı: Ufak bir cezam var da eve göz kulak ol

Antalya Manavgat'ta 31 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat Anıl komşusuna, "İbrahim abi ufak bir cezam var da eve göz kulak ol, tamam mı" diyerek seslendi.

Hakkında 31 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat Anıl, operasyonla yakalandı (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)Hakkında 31 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat Anıl, operasyonla yakalandı (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 4 ayrı suçtan 31 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat Anıl'ı operasyonla yakaladı.

Antalya'da 31 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı: Ufak bir cezam var da eve göz kulak ol-3

"UFAK BİR CEZAM VAR EVE GÖZ KULAK OL"
Gözaltına alınan Murat Anıl, bu sırada komşusuna seslenerek, "İbrahim abi ufak bir cezam var da eve göz kulak ol, tamam mı?" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Anıl, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Antalya'da 31 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı: Ufak bir cezam var da eve göz kulak ol-5 Antalya'da 31 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı: Ufak bir cezam var da eve göz kulak ol-6 Antalya'da 31 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı: Ufak bir cezam var da eve göz kulak ol-7
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