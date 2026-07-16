Antalya Manavgat'ta 31 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat Anıl komşusuna, "İbrahim abi ufak bir cezam var da eve göz kulak ol, tamam mı" diyerek seslendi.

"UFAK BİR CEZAM VAR EVE GÖZ KULAK OL"

Gözaltına alınan Murat Anıl, bu sırada komşusuna seslenerek, "İbrahim abi ufak bir cezam var da eve göz kulak ol, tamam mı?" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Anıl, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Tayfun Dastan Takvim.com.tr Yaşam