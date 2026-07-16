Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 18-26 Temmuz tarihleri arasında Konya, dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere, geleneksel sanat atölyelerinden çocuk etkinliklerine, gastronomiden yaşayan miras programlarına uzanan yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapacak.

(Haberin fotoğrafları Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınmıştır.)

KÜLTÜR VE SANATLA İÇ İÇE BİR DENEYİM

Selçuklu medeniyetinin başkenti ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin şehri olan Konya, tarihi mirası, manevi atmosferi, köklü sanat gelenekleri ve zengin mutfak kültürüyle müzelerden tarihi meydanlara uzanan festival rotasında her yaştan ziyaretçiye kültür ve sanatla iç içe unutulmaz bir deneyim sunacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Konya'nın binlerce yıllık tarihini, köklü medeniyet birikimini ve manevi değerlerini kültür ve sanat aracılığıyla daha geniş kitlelerle buluşturmaya devam ettiklerini belirtti.