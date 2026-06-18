Esnafın besleyip büyüttüğü kediyi başıboş köpekler parçaladı

Ölmez, yetkililere seslenerek benzer olayların tekrarlanmaması için acil tedbir alınmasını istedi.

Çarşı esnafından Zeki Ölmez, başıboş köpeklerin çocuklar ve hayvanlar için güvenlik tehdidi oluşturduğunu belirtti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde esnafın elleriyle beslediği masum kedi, sokakları işgal eden başıboş köpek sürüsünün kurbanı oldu.

İskenderun ilçesindeki Ayakkabıcılar Çarşısı esnafının şefkatle beslediği kedi, 6 sahipsiz köpeğin ölümcül saldırısı sonucu telef oldu. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır)

Sokakları güvensiz hale getiren başıboş köpeklerin neden olduğu dehşet anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, çeteleşen başıboş köpeklerin organize şekilde hareket ederek kediyi köşeye sıkıştırdığı belirlendi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kedinin sürüye karşı verdiği hayat mücadelesi yürekleri burktu