Esnafın besleyip büyüttüğü kediyi başıboş köpekler parçaladı
İskenderun sokaklarında giderek büyüyen başıboş köpek sorunu bu kez esnafın maskotu haline gelen kedinin hayatına mal oldu. Akşam saatlerinde Ayakkabıcılar Çarşısı bölgesinde toplanan 6 sahipsiz köpek, esnafın beslediği kediye acımasızca saldırdı. Kedinin hayatta kalma mücadelesi sonuçsuz kalırken, vahşet anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Giderek artan başıboş köpek terörü karşısında çaresiz kalan vatandaşlar, sokakların güvenli hale getirilmesi amacıyla yetkili mercilerin derhal harekete geçmesi gerektiğini dile getirdi.
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- Hatay'ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'ndeki Ayakkabıcılar Çarşısı'nda 6 başıboş köpek, esnafın beslediği kediyi öldürdü.
- Çevre güvenlik kameraları, köpeklerin organize şekilde kediyi köşeye sıkıştırarak saldırdığını saniye saniye kaydetti.
- Çarşı esnafından Zeki Ölmez, başıboş köpeklerin çocuklar ve hayvanlar için güvenlik tehdidi oluşturduğunu belirtti.
- Kedi, köpeklerin saldırısı sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.
- Ölmez, yetkililere seslenerek benzer olayların tekrarlanmaması için acil tedbir alınmasını istedi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde esnafın elleriyle beslediği masum kedi, sokakları işgal eden başıboş köpek sürüsünün kurbanı oldu.
Olay dün akşam saatlerinde Çay Mahallesi sınırları içindeki Ayakkabıcılar Çarşısı bölgesinde meydana geldi.
Çarşı esnafının şefkatle yaklaştığı kedi, aniden ortaya çıkan 6 başıboş köpeğin hedefi haline geldi.
Vahşi saldırı karşısında hayatta kalmak amacıyla sürüye direnmeye çalışan kedi, aldığı ölümcül darbeler sonucu feci şekilde can verdi.
Sokakları güvensiz hale getiren başıboş köpeklerin neden olduğu dehşet anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, çeteleşen başıboş köpeklerin organize şekilde hareket ederek kediyi köşeye sıkıştırdığı belirlendi.
BİZİ BU BELADAN KURTARIN
Yaşanan korkunç hadisenin ardından çarşı esnafından Zeki Ölmez duruma tepki gösterdi.
Çocukların ve masum hayvanların güvenliğini tehdit eden başıboş köpeklerle ilgili yetkililere seslenen Ölmez, benzer vahşetlerin tekrarlanmaması amacıyla acil tedbir alınması gerektiğini söyledi.