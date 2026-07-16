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Samsun'da kediye şiddet! "Bipolar" vaka... Hayvanın can havliyle kaçışı kamerada

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir şahıs, kaldırımda yürürken önündeki kediye tekme attı. Yaklaşık 1 metre yükselen kedi, yere düşüp can havliyle kaçtı. Hayvana şiddet uygulayan kişinin 29 yaşındaki D.G. olduğu ve bipolar bozukluğu bulunduğu tespit edildi. Yüzde 40 engelli olduğu belirtilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Samsun'da kediye şiddet! "Bipolar" vaka... Hayvanın can havliyle kaçışı kamerada

Samsun'un İlkadım ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Bir şahıs kaldırımdaki kediye tekmeyle havaya fırlattı. Tekmenin şiddetiyle yere çakılan talihsiz hayvan acı içerisinde kaçtı.

Samsun'da kediye şiddet! "Bipolar" vaka... Hayvanın can havliyle kaçışı kamerada-2

Durumu görüp büfeden çıkanlar, kediyi tekmeleyen şahsa tepki gösterdi. Kısa süreli gerginlik yaşandı.

Samsun'da kediye şiddet! "Bipolar" vaka... Hayvanın can havliyle kaçışı kamerada-3

Görüntülerin sanal medyada yayılmasından sonra İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptı.

Ekipler, araştırmalarında, şüphelinin 29 yaşındaki D.G. olduğunu tespit etti.

Samsun'da kediye şiddet! "Bipolar" vaka... Hayvanın can havliyle kaçışı kamerada-4

D.G., polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Şüphelinin bipolar bozukluğu ve yüzde 40 engelli olduğu ortaya çıktı.

Samsun'da kediye şiddet! "Bipolar" vaka... Hayvanın can havliyle kaçışı kamerada-5

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

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