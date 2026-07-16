Samsun'da kediye şiddet! "Bipolar" vaka... Hayvanın can havliyle kaçışı kamerada
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir şahıs, kaldırımda yürürken önündeki kediye tekme attı. Yaklaşık 1 metre yükselen kedi, yere düşüp can havliyle kaçtı. Hayvana şiddet uygulayan kişinin 29 yaşındaki D.G. olduğu ve bipolar bozukluğu bulunduğu tespit edildi. Yüzde 40 engelli olduğu belirtilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Samsun'un İlkadım ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Bir şahıs kaldırımdaki kediye tekmeyle havaya fırlattı. Tekmenin şiddetiyle yere çakılan talihsiz hayvan acı içerisinde kaçtı.
Durumu görüp büfeden çıkanlar, kediyi tekmeleyen şahsa tepki gösterdi. Kısa süreli gerginlik yaşandı.
Görüntülerin sanal medyada yayılmasından sonra İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptı.
Ekipler, araştırmalarında, şüphelinin 29 yaşındaki D.G. olduğunu tespit etti.
D.G., polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
Şüphelinin bipolar bozukluğu ve yüzde 40 engelli olduğu ortaya çıktı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.
Ahmet Zeren Takvim.com.tr Yaşam