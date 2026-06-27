Niğde’de havai fişek fabrikasında patlama: 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralı | O anlar kamerada

Niğde'de havai fişek fabrikasındaki patlama güvenlik kamerasında

PATLAMA GÜVENLİK KAMERASINDA

Havai fişek fabrikasındaki patlama anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Bor ilçesindeki özel bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan patlama sonrasında İçişleri Bakanlığı, idari ve teknik inceleme sürecini başlattı. Patlamanın meydana geliş nedenlerini, güvenlik zafiyetlerini ve fabrikanın denetim raporlarını yerinde incelemek üzere üst düzey müfettiş heyeti bölgeye sevk edildi.

Niğde'nin Bor ilçesinde özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin İçişleri Bakanlığımız tarafından inceleme ve değerlendirme yapmak üzere müfettiş görevlendirmesi gerçekleştirilmiştir.

MÜLKİYE VE EMNİYET MÜFETTİŞLERİ SAHAYA İNİYOR

"Bu kapsamda; 1 Mülkiye Başmüfettişi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında görevli 1 Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir. Olaya ilişkin inceleme ve çalışmalar ilgili birimler tarafından titizlikle sürdürdülmektedir.

HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞIMIZ İÇİN BAŞSAĞLIĞI

Patlamada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."