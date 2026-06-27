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Niğde’de havai fişek fabrikasında patlama: 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralı | O anlar kamerada

Niğde’nin Bor ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı. İçişleri Bakanlığı olay yerine mülkiye ve emniyet müfettişleri görevlendirirken, aynı fabrikada 2018 yılında da 2 kişinin öldüğü benzer bir facianın yaşandığı öğrenildi. Patlamanın görüntüleri ortaya çıktı.

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Niğde’de havai fişek fabrikasında patlama: 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralı | O anlar kamerada
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  • Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki özel bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi ağır yaralandı.
  • Ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırılırken, patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
  • İçişleri Bakanlığı, olayı incelemek üzere bir mülkiye başmüfettişi ve bir polis başmüfettişi görevlendirdi.
  • Aynı fabrikada 27 Ocak 2018 tarihinde yaşanan başka bir patlamada da iki kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Niğde'nin Bor ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise ağır yaralandı.

Video Oynatma İkonu Havai fişek fabrikasında patlama

PATLAMA KEMERHİSAR'DA MEYDANA GELDİ

Olay, Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde faaliyet gösteren özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında dün (26 Haziran) saat 16.45 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan patlama, bölgede paniğe yol açtı.

Havai fişek fabrikasında can pazarı: 1 ölü, 1 ağır yaralı (Fotoğraflar İHA ve DHA'dan alınmıştır)Havai fişek fabrikasında can pazarı: 1 ölü, 1 ağır yaralı (Fotoğraflar İHA ve DHA'dan alınmıştır)

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Patlamada fabrikada çalışan işçilerden Nuri Özkan hayatını kaybetti Yasin Demirbaş'ın ise ağır şekilde yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Niğde’de havai fişek fabrikasında patlama: 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralı | O anlar kamerada-3

AĞIR YARALI İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
Ağır yaralı işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Niğde’de havai fişek fabrikasında patlama: 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralı | O anlar kamerada-4

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
Patlamanın ardından fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Video Oynatma İkonu Niğde'de havai fişek fabrikasındaki patlama güvenlik kamerasında

PATLAMA GÜVENLİK KAMERASINDA
Havai fişek fabrikasındaki patlama anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Niğde’de havai fişek fabrikasında patlama: 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralı | O anlar kamerada-5

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Bor ilçesindeki özel bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan patlama sonrasında İçişleri Bakanlığı, idari ve teknik inceleme sürecini başlattı. Patlamanın meydana geliş nedenlerini, güvenlik zafiyetlerini ve fabrikanın denetim raporlarını yerinde incelemek üzere üst düzey müfettiş heyeti bölgeye sevk edildi.

Niğde'nin Bor ilçesinde özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin İçişleri Bakanlığımız tarafından inceleme ve değerlendirme yapmak üzere müfettiş görevlendirmesi gerçekleştirilmiştir.

MÜLKİYE VE EMNİYET MÜFETTİŞLERİ SAHAYA İNİYOR

"Bu kapsamda; 1 Mülkiye Başmüfettişi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında görevli 1 Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir. Olaya ilişkin inceleme ve çalışmalar ilgili birimler tarafından titizlikle sürdürdülmektedir.

HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞIMIZ İÇİN BAŞSAĞLIĞI

Patlamada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Niğde’de havai fişek fabrikasında patlama: 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralı | O anlar kamerada-6

AYNI FABRİKADA 2018'DE DE PATLAMA YAŞANMIŞTI

Öte yandan aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Niğde’de havai fişek fabrikasında patlama: 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralı | O anlar kamerada-8 Niğde’de havai fişek fabrikasında patlama: 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralı | O anlar kamerada-9 Niğde’de havai fişek fabrikasında patlama: 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralı | O anlar kamerada-10
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