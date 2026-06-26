26.06.2026 çılgınlığı! Evlenmek isteyen çiftler unutulmaz günde nikah dairelerine akın etti
Türkiye genelinde binlerce çift, takvimlerin 26 Haziran 2026 Cuma gününü göstermesini fırsat bilerek, akılda kalıcı ve özel bir tarihte dünya evine girmek için nikah dairelerine akın etti. Rakamların uyumu ve uğuruna inanan yüzlerce çift aylar öncesinden randevularını alırken başta Ankara, Elazığ, Kayseri, Malatya ve Adana olmak üzere birçok kentteki belediyeler, yoğun talebi karşılayabilmek adına ek salonlar açıp çift memur sistemiyle mesai saatlerini yeniden düzenledi.
Hızlı Özet Göster
- Türkiye genelinde 26.06.2026 tarihinde yüzlerce çift evlenmek için aylar öncesinden rezervasyon yaptırdı.
- Ankara'da 471 çift bu özel tarihte evlenirken Altındağ 163 başvuruyla en yoğun ilçe oldu.
- Adana Seyhan Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde yoğunluk nedeniyle iki salon ve iki nikah memuru görevlendirildi.
- Elazığ'da 30, Kayseri Kocasinan'da 26, Malatya Battalgazi'de 10 çift bu tarihte nikah kıydırdı.
- Çiftler tarihin içinde 6 rakamlarının uyumunu barındırması ve akılda kalıcı olması nedeniyle bu günü tercih etti.
Türkiye'de evlilik yıl dönümlerini unutulmaz kılmak ve hayatlarının en özel imzasını sembolik bir günde atmak isteyen yüzlerce çift, aylar öncesinden 26.06.2026 tarihi için rezervasyon yaptırdı.
Akılda kalıcı olmasının yanı sıra içinde "6" rakamlarının uyumunu barındıran bu özel gün, ülke genelindeki evlendirme dairelerinde benzeri görülmemiş bir yoğunluğa sahne oldu. Normal günlerdeki nikah sayılarının katlandığı bu cuma gününde, belediye ekipleri taleplere yetişebilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir mesai harcamaya başladı.
ADANA'DA ÇİFT MESAİ: TEK SALON YETMEDİ EK MEMURLAR DEVREYE GİRDİ
Adana'da özel bir tarihte nikah kıymak isteyenlerin ilk adresi Seyhan Belediyesi Evlendirme Dairesi oldu. Normal şartlarda günde ortalama 20 nikahın kıyıldığı dairede, bugüne özel başvuru sayısı 40'ı aşınca belediye yönetimi harekete geçti. Yoğunluğu eritebilmek için normalde tek salonla verilen hizmet, bugüne özel iki ayrı salon ve iki nikah memurunun görevlendirilmesiyle sürdürüldü.
Aylar öncesinden gün alan Sude Naz ile Nadir Yıldırım çifti, bugünün kendileri için çifte mutluluk olduğunu belirterek, "26.06.2025 tarihinde tanışmıştık, tam bir yıl sonra bugün de nikahımız kıyıldı. Bu güzel tarihi ölümsüzleştirmek istedik" ifadelerini kullandı.
Bir diğer çift Sultan Nur ve Alperen Uçar ise tam bir yıldır bu anı beklediklerini söyleyerek büyük bir heyecan yaşadıklarını dile getirdi.
BAŞKENTTE REKOR BAŞVURU: 471 ÇİFT "EVET" DEDİ
Bu özel günün en yoğun yaşandığı kentlerin başında ise Ankara geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinden alınan verilere göre, başkentte tam 471 çift evliliğe ilk adımı atmak için bugünü seçti. Talepleri karşılamakta zorlanan ilçe belediyeleri nikah saatlerinde dakikalık ayarlamalar yapmak zorunda kaldı. Ankara genelindeki başvuru dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:
|İlçe
|Başvuru Sayısı
|Altındağ
|163
|Keçiören
|56
|Yenimahalle
|55
|Çankaya
|49
|Etimesgut
|38
|Mamak
|38
|ABB Merkez
|34
|Sincan
|26
|Pursaklar
|12
Benzer bir yoğunluğun daha önce de "23.03.2023", "24.04.2024" ve "25.05.2025" gibi ardışık tarihlerde yaşanmıştı.
ELAZIĞ VE MALATYA'DA DA EVLENDİRME DAİRELERİ DOLDU TAŞTI
Elazığ'da da evlilik tarihlerinin akılda kalıcı olmasını hedefleyen 30 çift nikah salonlarına hücum etti.
Elazığ Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü bünyesinde 23 mesai içi, 7 de mesai dışı olmak üzere toplam 30 nikah akdi gerçekleştirildi. Hayatlarını birleştiren Furkan Salim Yavaş ile Fatma Kübra Durna, "Özellikle bugünü seçtik. Bizim için hiç unutulmayacak bir tarih" dedi.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tarih uyumundan yararlanmak isteyen 10 çift, belediyeye ait evlendirme memurluğunda işlemlerini sırayla gerçekleştirdi.
KAYSERİ VE ESKİŞEHİR'DE "UĞURLU RAKAM" YOĞUNLUĞU
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde ise Enver ve Maksude çifti, içerisinde "6" rakamı barındıran bu nadir günü uğurlu sayarak aylar öncesinden rezerve ettikleri salonda sevdiklerinin huzurunda birbirlerine "Evet" dedi.
Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi Evlendirme Dairesi de en yoğun günlerinden birini yaşadı. Gün boyunca 24'ü mesai saatlerinde, 2'si ise akşam düğün salonlarında olmak üzere toplam 26 nikahın kıyıldığını belirten nikah memuru Alper Çandıroğlu, tüm çiftlere mutluluklar diledi.
İlişkilerinin 6. yılında dünya evine giren Emre Evmez ve Simge Çelik çifti de bu tarihin kendilerine uğur getirmesini dilediklerini söyledi.
SİVAS'TA UNUTULMAZ TARİH İÇİN SIRAYA GİRİLDİ
Sivas'ta evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen çiftler, takvimlerin dikkat çeken tarihi 26.06.2026'yı tercih etti. Evlerndirme dairelerinde yoğunluk oluştu. Unutkan damatların özel gün tercihi, evlendirme dairelerinde yoğunluk oluşturdu.