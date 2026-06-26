26.06.2026 çılgınlığı! Evlenmek isteyen çiftler unutulmaz günde nikah dairelerine akın etti

Çiftler tarihin içinde 6 rakamlarının uyumunu barındırması ve akılda kalıcı olması nedeniyle bu günü tercih etti.

Adana Seyhan Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde yoğunluk nedeniyle iki salon ve iki nikah memuru görevlendirildi.

Ankara'da 471 çift bu özel tarihte evlenirken Altındağ 163 başvuruyla en yoğun ilçe oldu.

Akılda kalıcı olmasının yanı sıra içinde "6" rakamlarının uyumunu barındıran bu özel gün, ülke genelindeki evlendirme dairelerinde benzeri görülmemiş bir yoğunluğa sahne oldu. Normal günlerdeki nikah sayılarının katlandığı bu cuma gününde, belediye ekipleri taleplere yetişebilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir mesai harcamaya başladı.

Türkiye'de evlilik yıl dönümlerini unutulmaz kılmak ve hayatlarının en özel imzasını sembolik bir günde atmak isteyen yüzlerce çift, aylar öncesinden 26.06.2026 tarihi için rezervasyon yaptırdı.

Adana'da özel bir tarihte nikah kıymak isteyenlerin ilk adresi Seyhan Belediyesi Evlendirme Dairesi oldu. Normal şartlarda günde ortalama 20 nikahın kıyıldığı dairede, bugüne özel başvuru sayısı 40'ı aşınca belediye yönetimi harekete geçti. Yoğunluğu eritebilmek için normalde tek salonla verilen hizmet, bugüne özel iki ayrı salon ve iki nikah memurunun görevlendirilmesiyle sürdürüldü.

Aylar öncesinden gün alan Sude Naz ile Nadir Yıldırım çifti, bugünün kendileri için çifte mutluluk olduğunu belirterek, "26.06.2025 tarihinde tanışmıştık, tam bir yıl sonra bugün de nikahımız kıyıldı. Bu güzel tarihi ölümsüzleştirmek istedik" ifadelerini kullandı.

Bir diğer çift Sultan Nur ve Alperen Uçar ise tam bir yıldır bu anı beklediklerini söyleyerek büyük bir heyecan yaşadıklarını dile getirdi.