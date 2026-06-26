Olay Vadi Park'ta meydana geldi ve tartışmanın nedeni henüz bilinmiyor.

Yaralanan öğrenci hastanede tedavi altına alındı ve sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

Gaziantep'te karne töreninin ardından iki öğrenci grubu arasında çıkan kavga kanlı bitti. Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Çağlar Gönülalan, 12'nci sınıf öğrencisi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Karne töreni sonrası iki öğrenci grubu arasında çıkan kavgada 16 yaşındaki Çağlar Gönülalan bıçaklanarak ağır yaralandı.(Haberde yer alan görseller İHA'dan alınmıştır.)

KARNE GÜNÜ KANLI KAVGA

Korkutan olay, Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi'ndeki Vadi Park'ta meydana geldi.

İddiaya göre, Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi öğrencisi iki grup arasında karne dağıtım töreninin ardından Vadi Park'ta henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.