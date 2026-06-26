Gaziantep'te karne günü kanlı bitti! Lise öğrencisi arkadaşını bıçakladı | Şüpheli yakalandı
Gaziantep'te karne töreninin ardından okuldan çıkan öğrenciler arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. 10'uncu sınıf öğrencisi Çağlar Gönülalan, 12'nci sınıf öğrencisi Halil A. tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki öğrencinin hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun kritik olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan saldırgan öğrenci suç aleti bıçakla birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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- Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde karne töreni sonrası iki öğrenci grubu arasında çıkan kavgada 16 yaşındaki Çağlar Gönülalan bıçaklanarak ağır yaralandı.
- Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Çağlar Gönülalan, 12'nci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Halil A. tarafından göğsünden bıçaklandı.
- Yaralanan öğrenci hastanede tedavi altına alındı ve sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.
- Olay Vadi Park'ta meydana geldi ve tartışmanın nedeni henüz bilinmiyor.
- Şüpheli Halil A. suç aleti bıçakla birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Gaziantep'te karne töreninin ardından iki öğrenci grubu arasında çıkan kavga kanlı bitti. Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Çağlar Gönülalan, 12'nci sınıf öğrencisi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.
Hastanede yaşam mücadelesi veren öğrencinin durumunun kritik olduğu öğrenilirken, saldırgan öğrenci gözaltına alındı.
KARNE GÜNÜ KANLI KAVGA
Korkutan olay, Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi'ndeki Vadi Park'ta meydana geldi.
İddiaya göre, Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi öğrencisi iki grup arasında karne dağıtım töreninin ardından Vadi Park'ta henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, olay sırasında 18 yaşındaki Halil A., 16 yaşındaki 10'uncu sınıf öğrencisi Çağlar Gönülalan'ı göğüs bölgesinden bıçakladı.
Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Çağlar Gönülalan ise bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
DURUMU KRİTİK
Hastanede tedavisi süren Çağlar Gönülalan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
BIÇAKLA YAKALANDI
Olayın ardından kaçan saldırgan öğrenci Halil A., suç aleti bıçakla birlikte polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.