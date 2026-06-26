Kadir İnanır ne zaman, nerede defnedilecek? Cenaze töreni programı belli oldu

Yeşilçam sinemasının usta jönü Kadir İnanır, İstanbul'da zatürreye bağlı gelişen solunum güçlüğü sebebiyle doktorların gözetiminde bulunduğu hastanede yaşamını yitirdi. 77 yaşında hayata gözlerini yuman büyük ustanın vefat haberi, kültür sanat dünyasında ve tüm Türkiye'de derin bir üzüntü yaşattı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında aramızdan ayrılan Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır'ın cenaze detayları netleşti. Hayranları, yakınları ve sanat camiası büyük çınarı uğurlamaya hazırlanırken, resmi tören programı da kamuoyuyla paylaşıldı.

1949 senesinde Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya gözlerini açan Kadir İnanır, sinema serüvenine çok genç yaşlarda adımı attı. 1967 yılında katıldığı bir sinema yarışmasında dikkatleri üzerine çekerek sektöre dahil olan İnanır, güçlü karakteri ve kendine has oyunculuğuyla kısa sürede Türk sinemasının en önemli başrollerinden biri haline geldi.

Geçtiğimiz 14 Mayıs tarihinde akciğer enfeksiyonu kaynaklı zatürre teşhisiyle acil olarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, hastalığının ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine sevk edilerek entübe edilmişti. Hekimlerin günlerdir sürdürdüğü yoğun tıbbi müdahalelere rağmen, solunum ve çoklu organ yetmezliği gelişen usta sanatçı kurtarılamadı.

UNUTULMAZ FİLMLERLE HAFIZALARA KAZINDI

Kariyeri boyunca 180'den fazla sinema filmi ve televizyon dizisine adını yazdıran usta aktör; "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Tatar Ramazan", "Yılanların Öcü" ve "Amansız Yol" gibi Türk sinema tarihinin mihenk taşı niteliğindeki yapımlarında canlandırdığı karakterlerle hafızalara silinmeyecek şekilde kazındı. Güçlü duruşu ve toplumsal karakterlere hayat verişiyle sinemamızın en özel simalarından biri oldu.

SİNEMA DÜNYASINDA DERİN YAS

Kadir İnanır'ın vefat haberiyle birlikte sanat dünyasından dostları, oyuncu arkadaşları ve milyonlarca seveni ardı ardına taziye mesajları yayınladı. Yeşilçam'ın dev çınarının geride bıraktığı devasa sinema mirası, onun Türkiye'nin kültürel belleğindeki sarsılmaz yerini bir kez daha gözler önüne serdi.