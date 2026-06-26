Kadir İnanır ne zaman, nerede defnedilecek? Cenaze töreni programı belli oldu
Türk sinemasının usta jönü Kadir İnanır, İstanbul'da zatürreye bağlı solunum ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam'ı yasa boğan acı kaybın ardından usta sanatçı Kadir İnanır'ın cenaze töreni programı, ne zaman ve nerede defnedileceği kesinleşti. İşte AKM'de düzenlenecek anma töreni ve cenaze namazına dair tüm detaylar.
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- Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede zatürreye bağlı solunum yetmezliği nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybetti.
- Kadir İnanır için 27 Haziran günü saat 13:00'te Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlenecek, ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak.
- Kadir İnanır'ın naaşı cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
- Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta akciğer enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda entübe edilerek tedavi görmüştü.
- 1949 Ordu Fatsa doğumlu Kadir İnanır, 'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Tatar Ramazan' gibi filmlerde rol alarak 180'den fazla yapımda yer aldı.
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında aramızdan ayrılan Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır'ın cenaze detayları netleşti. Hayranları, yakınları ve sanat camiası büyük çınarı uğurlamaya hazırlanırken, resmi tören programı da kamuoyuyla paylaşıldı.
KADİR İNANIR HAYATINI KAYBETTİ
Yeşilçam sinemasının usta jönü Kadir İnanır, İstanbul'da zatürreye bağlı gelişen solunum güçlüğü sebebiyle doktorların gözetiminde bulunduğu hastanede yaşamını yitirdi. 77 yaşında hayata gözlerini yuman büyük ustanın vefat haberi, kültür sanat dünyasında ve tüm Türkiye'de derin bir üzüntü yaşattı.
ENTÜBE EDİLMİŞTİ
Geçtiğimiz 14 Mayıs tarihinde akciğer enfeksiyonu kaynaklı zatürre teşhisiyle acil olarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, hastalığının ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine sevk edilerek entübe edilmişti. Hekimlerin günlerdir sürdürdüğü yoğun tıbbi müdahalelere rağmen, solunum ve çoklu organ yetmezliği gelişen usta sanatçı kurtarılamadı.
YEŞİLÇAM'A DAMGA VURAN KARİYER
1949 senesinde Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya gözlerini açan Kadir İnanır, sinema serüvenine çok genç yaşlarda adımı attı. 1967 yılında katıldığı bir sinema yarışmasında dikkatleri üzerine çekerek sektöre dahil olan İnanır, güçlü karakteri ve kendine has oyunculuğuyla kısa sürede Türk sinemasının en önemli başrollerinden biri haline geldi.
UNUTULMAZ FİLMLERLE HAFIZALARA KAZINDI
Kariyeri boyunca 180'den fazla sinema filmi ve televizyon dizisine adını yazdıran usta aktör; "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Tatar Ramazan", "Yılanların Öcü" ve "Amansız Yol" gibi Türk sinema tarihinin mihenk taşı niteliğindeki yapımlarında canlandırdığı karakterlerle hafızalara silinmeyecek şekilde kazındı. Güçlü duruşu ve toplumsal karakterlere hayat verişiyle sinemamızın en özel simalarından biri oldu.
SİNEMA DÜNYASINDA DERİN YAS
Kadir İnanır'ın vefat haberiyle birlikte sanat dünyasından dostları, oyuncu arkadaşları ve milyonlarca seveni ardı ardına taziye mesajları yayınladı. Yeşilçam'ın dev çınarının geride bıraktığı devasa sinema mirası, onun Türkiye'nin kültürel belleğindeki sarsılmaz yerini bir kez daha gözler önüne serdi.
KADİR İNANIR CENAZE NAMAZI NEREDE, SAAT KAÇTA?
77 yaşında aramızdan ayrılan usta oyuncu Kadir İnanır'ın son yolculuğuna uğurlanacağı programın detayları kesinleşti. Sevenleri ve sanat dünyası, efsane oyuncuyu son yolculuğunda yalnız bırakmayacak. Kadir İnanır için ilk olarak 27 Haziran günü saat 13:00'te Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) geniş katılımlı bir anma töreni düzenlenecek. Bu törenin hemen ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirilecek olan İnanır'ın naaşı, burada kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilerek son yolculuğuna tevdi edilecek.