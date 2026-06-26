Bursa'da zincirleme kaza: 2 otomobil dereye uçtu

Olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekiplerinin dereden çıkardığı yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Kazaya neden olan Veli Ç. idaresindeki otomobilin trafikte makas atarak ilerlediği iddia edildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Kanalboyu Caddesi'nde bir otomobilin iki araca çarpması sonucu iki araç dereye uçtu.

Makas atarak ilerlediği iddia edilen Veli Ç. yönetimindeki 16 CZA 40 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobile, ardından Hüseyin E. idaresindeki 16 BPR 766 plakalı otomobile çarptı.

Bursa'da iddiaya göre makas atarak ilerleyen bir otomobil, başka bir otomobille birlikte dereye uçtu. Üç aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır)

2 ARAÇ DEREYE UÇTU

Zincirleme kazada 16 CZA 40 ve 16 BPR 766 plakalı otomobiller, çarpışmanın etkisiyle savrularak dereye uçtu. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.