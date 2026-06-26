Bursa'da zincirleme kaza: 2 otomobil dereye uçtu
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde dün gece saatlerinde makas atarak ilerlediği iddia edilen bir otomobilin yol açtığı zincirleme kazada adeta can pazarı yaşandı. Süratli aracın iki otomobile çarpması sonucu savrulan araçlardan ikisi yol kenarındaki dereye uçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla dereden çıkarılarak hastaneye kaldırılan 6 yaralının tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hızlı Özet Göster
- Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Kanalboyu Caddesi'nde bir otomobilin iki araca çarpması sonucu iki araç dereye uçtu.
- Kazaya neden olan Veli Ç. idaresindeki otomobilin trafikte makas atarak ilerlediği iddia edildi.
- Kazada dereye düşen araçlardaki Veli Ç., İsmail A., Eray I., Ramazan K., Hüseyin E. ve Saadet E. yaralandı.
- Olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekiplerinin dereden çıkardığı yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
- Meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sürücüsünün makas attığı öne sürülen otomobil, 2 otomobile çarptı. 2 otomobilin dereye uçtuğu kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 26 Haziran'da saat 22.00 sıralarında Yunuseli Mahallesi Kanalboyu Caddesi'nde meydana geldi.
Makas atarak ilerlediği iddia edilen Veli Ç. yönetimindeki 16 CZA 40 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobile, ardından Hüseyin E. idaresindeki 16 BPR 766 plakalı otomobile çarptı.
2 ARAÇ DEREYE UÇTU
Zincirleme kazada 16 CZA 40 ve 16 BPR 766 plakalı otomobiller, çarpışmanın etkisiyle savrularak dereye uçtu. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
6 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaralanan 16 CZA 40 plakalı otomobilin sürücüsü Veli Ç. ile yanındaki İsmail A., Eray I., Ramazan K., 16 BPR 766 plakalı otomobilin sürücüsü Hüseyin E. ve beraberindeki Saadet E., AFAD ve itfaiye ekiplerince dereden çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen 6 yaralı, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.