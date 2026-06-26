Kadir İnanır ne zaman, nerede defnedilecek? Cenaze töreni programı belli oldu
Kadir İnanır için anma töreni 28 Haziran Pazar günü saat 13.00’te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde yapılacak. Cenaze namazı ikindi vakti Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak, defin Ulus Mezarlığı’nda olacak.
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- Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede zatürreye bağlı solunum yetmezliği nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybetti.
- Kadir İnanır'ın cenazesi 28 Haziran Pazar günü saat 13.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek anma töreninin ardından Levent Barbaros Hayrettin Camii'nde kılınacak ikindi namazını takiben defnedilecek.
- Kadir İnanır 14 Mayıs'ta akciğer enfeksiyonu kaynaklı zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda entübe edilerek tedavi görmüştü.
- 1949 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğan Kadir İnanır, 180'den fazla film ve dizide rol alarak 'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Tatar Ramazan' gibi yapımlarla Türk sinema tarihine damga vurdu.
- Cenaze töreni sonrası Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek olan Kadir İnanır için taziyeler Akatlar Kültür Merkezi'nde kabul edilecek.
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında aramızdan ayrılan Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır'ın cenaze detayları netleşti. Hayranları, yakınları ve sanat camiası büyük çınarı uğurlamaya hazırlanırken, resmi tören programı da kamuoyuyla paylaşıldı.
KADİR İNANIR HAYATINI KAYBETTİ
Yeşilçam sinemasının usta jönü Kadir İnanır, İstanbul'da zatürreye bağlı gelişen solunum güçlüğü sebebiyle doktorların gözetiminde bulunduğu hastanede yaşamını yitirdi. 77 yaşında hayata gözlerini yuman büyük ustanın vefat haberi, kültür sanat dünyasında ve tüm Türkiye'de derin bir üzüntü yaşattı.
ENTÜBE EDİLMİŞTİ
Geçtiğimiz 14 Mayıs tarihinde akciğer enfeksiyonu kaynaklı zatürre teşhisiyle acil olarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, hastalığının ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine sevk edilerek entübe edilmişti. Hekimlerin günlerdir sürdürdüğü yoğun tıbbi müdahalelere rağmen, solunum ve çoklu organ yetmezliği gelişen usta sanatçı kurtarılamadı.
YEŞİLÇAM'A DAMGA VURAN KARİYER
1949 senesinde Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya gözlerini açan Kadir İnanır, sinema serüvenine çok genç yaşlarda adımı attı. 1967 yılında katıldığı bir sinema yarışmasında dikkatleri üzerine çekerek sektöre dahil olan İnanır, güçlü karakteri ve kendine has oyunculuğuyla kısa sürede Türk sinemasının en önemli başrollerinden biri haline geldi.
UNUTULMAZ FİLMLERLE HAFIZALARA KAZINDI
Kariyeri boyunca 180'den fazla sinema filmi ve televizyon dizisine adını yazdıran usta aktör; "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Tatar Ramazan", "Yılanların Öcü" ve "Amansız Yol" gibi Türk sinema tarihinin mihenk taşı niteliğindeki yapımlarında canlandırdığı karakterlerle hafızalara silinmeyecek şekilde kazındı. Güçlü duruşu ve toplumsal karakterlere hayat verişiyle sinemamızın en özel simalarından biri oldu.
SİNEMA DÜNYASINDA DERİN YAS
Kadir İnanır'ın vefat haberiyle birlikte sanat dünyasından dostları, oyuncu arkadaşları ve milyonlarca seveni ardı ardına taziye mesajları yayınladı. Yeşilçam'ın dev çınarının geride bıraktığı devasa sinema mirası, onun Türkiye'nin kültürel belleğindeki sarsılmaz yerini bir kez daha gözler önüne serdi.
Cenaze programı belli oldu
KADİR İNANIR CENAZE NAMAZI NEREDE, SAAT KAÇTA?
77 yaşında aramızdan ayrılan usta oyuncu Kadir İnanır'ın son yolculuğuna uğurlanacağı programın detayları kesinleşti. Sevenleri ve sanat dünyası, efsane oyuncuyu son yolculuğunda yalnız bırakmayacak.
Usta oyuncunun cenaze programını ise meslektaşı Menderes Samancılar açıkladı. Samancılar, "Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ı kaybettik. 28 Haziran Pazar günü saat 13.00'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni gerçekleştirilecektir. Ardından ikindi namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Camii'nde cenaze namazı kılınacaktır. Cenaze sonrası Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Defin töreni sonrası Akatlar Kültür Merkezi'nde taziyeler kabul edilecek. Ülkemizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.